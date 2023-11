Menene aka fara kiran Walmart?

A cikin mulkin ƴan kasuwa, Walmart ya tsaya tsayi a matsayin ɗaya daga cikin manyan sunaye a cikin masana'antar. Tare da manyan shagunan sa da ƙorafin samfur iri-iri, ya zama sunan gida ga miliyoyin masu siyayya a duk duniya. Amma ka taɓa mamakin abin da ake kira Walmart lokacin da aka fara buɗe ƙofofinsa? Bari mu shiga cikin tarihin wannan kantin sayar da behemoth kuma mu gano farkonsa na ƙasƙanci.

Walmart, kamar yadda muka sani a yau, ba koyaushe ake kiransa da wannan sunan ba. Sam Walton ne ya kafa kamfanin a cikin 1962 kuma an fara masa suna "Walton's Five and Dime." Wannan suna ya nuna ra'ayin kantin sayar da kayayyaki na samar da kayayyaki iri-iri a farashi mai araha. An buɗe kantin farko a Rogers, Arkansas, kuma cikin sauri ya sami farin jini a tsakanin masu siyayya na gida.

Yayin da kasuwancin ya fadada kuma an buɗe ƙarin shaguna, Sam Walton ya fahimci buƙatar canji a cikin alamar. A shekarar 1969, kamfanin da aka rebranded a matsayin "Walmart." Sabuwar sunan shine haɗin "Walton" da "Mart," wanda shine raguwa na yau da kullum ga shaguna a lokacin. Wannan canjin ya nuna hangen nesa na kamfani na zama dillali na kasa tare da mai da hankali kan farashin rangwame.

FAQ:

Tambaya: Me yasa Sam Walton ya canza sunan kamfanin?

A: Sam Walton ya canza sunan kamfanin zuwa Walmart don nuna burinsa na zama dillalan kasa da kuma jaddada kudurin sa na bayar da rangwamen farashi.

Tambaya: Yaushe aka buɗe kantin Walmart na farko?

A: An buɗe kantin Walmart na farko a cikin 1962 a Rogers, Arkansas.

Tambaya: Menene "Mart" ke nufi da sunan Walmart?

A: "Mart" takaitaccen bayani ne na shagunan sashe. A cikin mahallin Walmart, yana nuna fifikon da kamfani ke da shi wajen ba da samfura da yawa.

Tambaya: Ta yaya Walmart ya girma daga farkon tawali'u?

A: Walmart ya girma ta hanyar haɓaka dabarun haɓaka dabaru, sarrafa sarkar samar da kayayyaki masu inganci, da kuma mai da hankali kan ƙarancin farashi. Kamfanin a hankali ya buɗe ƙarin shaguna a duk faɗin Amurka kuma a ƙarshe ya faɗaɗa duniya.

A yau, Walmart ya zama babban dillali na duniya tare da dubban shaguna a duk duniya. Sunanta yayi daidai da dacewa, araha, da ɗimbin zaɓi na samfuran. Duk da yake farkon tawali'u kamar Walton's Five da Dime na iya zama abin tunawa mai nisa, gadon hangen nesa na Sam Walton yana rayuwa a cikin daular dillali wato Walmart.