Wane maganin rigakafi ya tsaya a cikin 70s?

Menene Alurar riga kafi A cikin shekarun 70s?

A cikin shekarun 1970, wani rigakafin da aka sani da rigakafin cutar sankara ya taka muhimmiyar rawa wajen kawar da daya daga cikin cututtuka mafi muni a tarihin dan Adam. Cutar sankarau, wadda kwayar cutar variola ta haifar, ta addabi bil’adama tsawon shekaru aru-aru, wanda ya haifar da rashin lafiya da yawa, da nakasa, da kuma mutuwa. Koyaya, godiya ga ƙoƙarin ƙwararrun masana kimiyya da ƙwararrun kiwon lafiya, Hukumar Lafiya ta Duniya (WHO) ta ayyana kawar da cutar a hukumance a shekara ta 1980. Bari mu shiga cikin cikakkun bayanai game da wannan gagarumin rigakafin da tasirinsa.

Alurar riga kafi, wanda kuma aka sani da maganin alurar riga kafi, an kirkiro shi ne a ƙarshen karni na 18 ta Edward Jenner, wani likitan Ingila. Alurar riga kafi tayi amfani da wata kwayar cuta mai alaka da ake kira vaccinia, wacce ke ba da rigakafi daga cutar sankarau. Ta hanyar shigar da nau'i mai rauni na kwayar cutar alurar riga kafi a cikin jiki, tsarin rigakafi zai gane shi kuma ya lalata shi, yayin da yake samar da kariya daga kwayar cutar variola.

Nasarar rigakafin ta bayyana a cikin shekarun 1970 lokacin da WHO ta kaddamar da gagarumin yakin kawar da cutar sankara a duniya. An gudanar da aikin allurar rigakafin cutar a kasashen da cutar sankarau ke yaduwa, wanda ya haifar da raguwar masu kamuwa da cutar. Cutar sankara ta ƙarshe ta ɗan adam ta faru ne a Somaliya a cikin 1977, kuma ba tare da an sami ƙarin bullar cutar ba bayan haka, an ayyana cewa an kawar da cutar bayan shekaru uku.

FAQ:

Tambaya: Shin har yanzu ana amfani da rigakafin cutar sankarau a yau?

A: Bayan kawar da cutar sankarau, an daina yin allurar rigakafin cutar ta yau da kullun a duk duniya. Duk da haka, ana adana ƙananan ƙwayoyin ƙwayoyin cuta a cikin dakunan gwaje-gwaje don dalilai na bincike da kuma a matsayin matakan kariya.

Tambaya: Shin akwai wasu illolin allurar fulani?

A: Kamar kowane maganin alurar riga kafi, maganin ƙwayar cuta na iya samun illa. Abubuwan da aka saba yi sun haɗa da ciwo a wurin allura, zazzabi, da ciwon jiki. A lokuta da ba kasafai ba, ƙarin matsaloli masu tsanani na iya faruwa, kamar halayen rashin lafiyan ko cututtuka.

Tambaya: Me ya sa aka zaɓi ƙanƙara don kawar da ita?

A: An zabi cutar sankarau don kawar da ita saboda dalilai da yawa, da suka hada da samar da ingantaccen rigakafin rigakafi, rashin tafki na dabbobi, da alamun cutar da ake iya gani, wanda ya sa ya fi sauƙi a gano tare da kamuwa da cutar.

Alurar rigakafin cutar sankara tana tsaye ne a matsayin shaida ga ƙarfin allurar rigakafi wajen yaƙar cututtuka masu saurin kisa. Nasarar da ta samu wajen kawar da cutar sankara ta zama abin tunatarwa kan mahimmancin ci gaba da yunƙurin rigakafin cutar don hana sake bullowar wasu cututtuka masu yaduwa. Yayin da cutar sankara ke iya zama cuta a baya, darussan da aka koya daga kawar da ita na ci gaba da tsara dabarun kiwon lafiyar jama'a a duniya.