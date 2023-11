By

Wane nau'in COVID ke faruwa?

Yayin da cutar ta COVID-19 ke ci gaba da yin tasiri ga al'ummomin duniya, mutane da yawa suna mamakin nau'ikan kwayar cutar da ke yawo a halin yanzu. Fahimtar nau'ikan nau'ikan nau'ikan yana da mahimmanci wajen haɓaka ingantattun dabarun rigakafi da alluran rigakafi. Anan akwai bayyani na nau'ikan COVID-19 da ke yawo a halin yanzu.

Menene iri?

Wani iri yana nufin takamaiman nau'in ƙwayar cuta. A cikin yanayin COVID-19, kwayar cutar da ke da alhakin ana kiranta SARS-CoV-2. A tsawon lokaci, kwayar cutar na iya samun maye gurbin kwayoyin halitta, wanda ke haifar da nau'i daban-daban tare da siffofi daban-daban.

Menene manyan nau'ikan COVID-19?

A halin yanzu, akwai wasu sanannun nau'ikan COVID-19. Sanannun nau'ikan nau'ikan sun haɗa da nau'in asali na asali wanda ya bulla a Wuhan, China, a ƙarshen 2019, wanda aka sani da "nau'in daji." Bugu da ƙari, akwai bambance-bambancen damuwa da yawa, kamar bambancin Alpha (B.1.1.7), bambancin Beta (B.1.351), bambancin Gamma (P.1), da bambancin Delta (B.1.617.2).

Menene halayen waɗannan nau'ikan?

Bambancin Alpha an fara gano shi a cikin Burtaniya kuma an san yana iya yaɗuwa fiye da nau'in asali. Bambancin Beta, wanda aka fara gano shi a Afirka ta Kudu, yana da alaƙa da yuwuwar juriya ga wasu ƙwayoyin rigakafi. Bambancin Gamma, wanda aka fara gano shi a Brazil, an kuma yi imanin zai iya yaɗuwa kuma yana iya yin tasiri kan ingancin rigakafin. Bambancin Delta, wanda ya samo asali daga Indiya, yana iya yaɗuwa sosai kuma cikin sauri ya zama babban nau'i a cikin ƙasashe da yawa.

Shin allurar rigakafi na yanzu suna da tasiri akan waɗannan nau'ikan?

Nazarin ya nuna cewa yayin da wasu nau'ikan na iya rage tasirin alluran rigakafi har zuwa wani lokaci, yawancin allurar rigakafin har yanzu suna ba da kariya mai mahimmanci daga rashin lafiya mai tsanani, asibiti, da mutuwa. Koyaya, ci gaba da bincike da saka idanu suna da mahimmanci don tabbatar da ingancin alluran rigakafin cututtukan da ke tasowa.

A ƙarshe, nau'ikan COVID-19 da yawa a halin yanzu suna yaduwa a duniya, gami da nau'in asali da nau'ikan damuwa daban-daban. Fahimtar halaye da yuwuwar tasirin waɗannan nau'ikan yana da mahimmanci wajen aiwatar da ingantattun matakan kiwon lafiyar jama'a da dabarun rigakafi. Kasance da sani, bi jagororin da aka ba da shawarar, kuma a yi alurar riga kafi don kare kanka da wasu daga cutar.