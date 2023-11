By

Menene bambanci tsakanin Walmart da Walmart?

A wani lamari mai ban mamaki, wasu ’yan kasuwa biyu masu suna iri daya sun bullo a kasuwa, lamarin da ya haifar da rudani a tsakanin masu saye. Walmart, sanannen kamfanin dillalan dillalai na Amurka, yanzu ya sami kansa yana raba haske tare da wani mahaɗan da ke da suna iri ɗaya. Amma menene ainihin bambanci tsakanin waɗannan ƙungiyoyin Walmart guda biyu? Bari mu nutse cikin cikakken bayani.

Kamfanin Walmart:

Walmart na farko kuma mafi sabani shine sanannen kamfanin dillali wanda Sam Walton ya kafa a 1962. Tare da hedkwatarsa ​​a Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation yana aiki da babban hanyar sadarwa na manyan kantunan kasuwa, shagunan ragi, da shagunan kayan abinci a duk duniya. An san shi don nau'ikan samfuran sa, farashi masu gasa, da fa'ida mai yawa akan layi da kuma layi.

Walmart Inc.:

Walmart na biyu sabon ɗan wasa ne a kasuwa. Walmart Inc. kamfani ne na fasaha na Kanada wanda ke ba da ingantaccen dandalin kasuwancin e-commerce. Yana da nufin kawo sauyi ga masana'antar tallace-tallace ta hanyar samar da ƙwarewar siyayya ta kan layi ta hanyar gidan yanar gizon sa da aikace-aikacen hannu. Yayin da yake da suna iri ɗaya da ƙwararrun dillalan Amurka, Walmart Inc. ƙungiya ce mai zaman kanta wacce ba ta da alaƙa da Kamfanin Walmart.

FAQ:

Q: Shin Walmart Corporation da Walmart Inc. suna da alaƙa?

A: A'a, Kamfanin Walmart da Walmart Inc. ƙungiyoyi ne daban waɗanda ba su da alaƙa ko alaƙa.

Tambaya: Zan iya siyayya a Kamfanin Walmart da Walmart Inc.?

A: Ee, zaku iya siyayya a duka ƙungiyoyin biyu. Kamfanin Walmart yana gudanar da shaguna na zahiri, yayin da Walmart Inc. ke ba da dandamalin siyayya ta kan layi.

Tambaya: Shin samfuran da farashin iri ɗaya ne a duka abubuwan Walmart?

A: Haɗin samfuran da farashin na iya bambanta tsakanin Kamfanin Walmart da Walmart Inc. Yana da kyau a duba gidan yanar gizon kowane mahaluži ko ziyarci shagunan su don ingantaccen bayani.

Tambaya: Shin Walmart Inc. yana shirin faɗaɗa ayyukansa?

A: A matsayin kamfanin fasaha mai girma, Walmart Inc. yana da shirye-shiryen fadada ayyukansa da kuma isa ga abokan ciniki a nan gaba.

A ƙarshe, yayin da ƙungiyoyin biyu ke raba sunan "Walmart," sun bambanta kuma sun bambanta da juna. Kamfanin Walmart shine katafaren katafaren dillali, yayin da Walmart Inc. kamfani ne na fasaha na Kanada wanda ke da niyyar kawo sauyi ga masana'antar kiri ta hanyar dandalin sa na kan layi. Don haka, lokacin da kuka ji wani ya ambaci Walmart, tabbatar da fayyace wace Walmart suke nufi, saboda bambanci tsakanin su biyun yana da mahimmanci.