By

Menene babbar matsalar Walmart ta kasuwanci a duniya?

Walmart, babban dillali a duniya, ya fuskanci kalubale da dama yayin da yake fadada kasuwancinsa a duniya. Ɗaya daga cikin manyan matsalolin kamfanin shine daidaita tsarin kasuwancinsa don dacewa da yanayi daban-daban na al'adu, tattalin arziki, da tsari a duniya.

Daidaitawa da al'adun gida:

Ɗaya daga cikin manyan matsalolin Walmart ya ci karo da ita shine buƙatar daidaita ayyukanta zuwa al'adun gida. Daidaitaccen tsarin kamfanin, wanda ya yi nasara a Amurka, ba koyaushe yana jin daɗin abokan ciniki a wasu ƙasashe ba. Dole Walmart ya koyi cewa abin da ke aiki a kasuwa ɗaya bazai yi aiki a wata ba. Alal misali, kamfanin ya yi ƙoƙari ya fahimci halaye na sayayya da abubuwan da masu amfani da su ke so a kasashe irin su China da Jamus, wanda ya haifar da sakamako mara kyau.

Ma'amala da ƙalubalen tsari:

Walmart ya kuma fuskanci ƙalubalen ƙalubale na tsari yayin da yake faɗaɗa duniya. Kowace ƙasa tana da nata dokoki da ƙa'idodin da ke tafiyar da ayyukan tallace-tallace, waɗanda Walmart ya kamata ya kewaya. A wasu lokuta, ana zargin kamfanin da keta dokokin aiki ko kuma yin ayyukan da ba su dace ba, wanda ke haifar da fadace-fadacen shari'a da kuma lalata suna. Waɗannan matsalolin ƙa'ida sun sassauta shirye-shiryen faɗaɗa Walmart kuma sun hana ta ikon kafa ƙaƙƙarfan kasancewarta a wasu kasuwanni.

Gasa daga dillalan gida:

Wata babbar matsala ga Walmart ita ce gasa mai zafi daga masu siyar da gida. A cikin ƙasashe da yawa, an riga an sami ingantattun 'yan wasan dillalai waɗanda ke da zurfin fahimtar kasuwar gida da abubuwan da ake so. Waɗannan masu fafatawa na gida galibi suna da ƙaƙƙarfan amincin alamar alama kuma suna ba da samfuran da aka keɓance da sabis, yana sa Walmart wahala ya sami babban rabon kasuwa. Hakan ya tilastawa kamfanin sake tunani dabarunsa tare da nemo hanyoyin banbance kansa da gasar.

FAQ:

Tambaya: Menene Walmart?

A: Walmart ita ce babbar kamfani dillali a duniya, tana aiki da sarkar manyan kantuna, shagunan ragi, da shagunan miya.

Tambaya: Menene tsarin kasuwancin Walmart?

A: Misalin kasuwancin Walmart yana mai da hankali kan bayar da samfura iri-iri akan farashi mai arha, wanda aka samu ta hanyar tattalin arziƙin sikeli da ingantaccen sarrafa sarkar samar da kayayyaki.

Tambaya: Ta yaya Walmart ya yi fama da fadada duniya?

A: Walmart ya fuskanci ƙalubale wajen daidaita al'adun gida, da magance matsalolin ƙa'ida, da fafatawa da ingantattun dillalai na gida a ƙasashe daban-daban.

Tambaya: Shin Walmart ya yi nasara a duk ayyukan sa na duniya?

A: A'a, Walmart ya sami nasara da gazawa a cikin fadada duniya. Yayin da ta samu gagarumar nasara a wasu kasuwanni, ta fuskanci matsaloli da koma baya a wasu.

A ƙarshe, babbar matsalar Walmart wajen yin kasuwanci a duniya ita ce buƙatar daidaita tsarin kasuwancinta don dacewa da yanayi daban-daban na al'adu, tattalin arziki, da tsari. Daidaita al'adun gida, magance ƙalubalen tsari, da fuskantar gasa daga dillalan gida duk sun haifar da cikas ga ɗimbin dillalan. Duk da haka, Walmart ya ci gaba da koyo daga abubuwan da ya faru da kuma tsaftace dabarunsa don shawo kan waɗannan kalubale da fadada sawun sa a duniya.