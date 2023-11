Wane banki Walmart yake ƙarƙashinsa?

A cikin duniyar dillali, Walmart babu shakka ƙato ne. Tare da faffadan cibiyar sadarwa na shagunan da kayayyaki iri-iri, kamfanin ya zama sunan gida. Koyaya, idan ana batun ayyukan banki, Walmart ba ya aiki a ƙarƙashin bankinsa. Madadin haka, ta haɗu da cibiyoyin kuɗi da yawa don ba da sabis na banki daban-daban ga abokan cinikinta.

Ɗaya daga cikin mahimmin haɗin gwiwar da Walmart ya kafa shine tare da Kamfanin Green Dot Corporation, babban mai samar da katunan zare kudi da sabis na banki. Ta hanyar wannan haɗin gwiwar, Walmart yana ba da Walmart MoneyCard, katin zare da aka riga aka biya wanda ke ba abokan ciniki damar sarrafa kuɗinsu, yin sayayya, da biyan kuɗi. Katin Kuɗin Walmart na Green Dot Bank, wani reshen Green Dot Corporation ne ya bayar.

Wani sanannen haɗin gwiwa shine tare da Capital One Financial Corporation. Walmart ya haɗu tare da Capital One don bayar da Katin Kyautar Walmart da Walmart Rewards Mastercard. Waɗannan katunan kuɗi suna ba abokan ciniki lada da fa'idodi don siyayyarsu a Walmart da sauran dillalai masu shiga. Capital One shine mai fitar da waɗannan katunan kuɗi.

FAQ:

Tambaya: Zan iya buɗe asusun banki a Walmart?

A: A'a, Walmart baya aiki azaman banki na gargajiya kuma baya bayar da asusun ajiyarsa na banki. Koyaya, yana ba da sabis na kuɗi daban-daban ta hanyar haɗin gwiwa tare da wasu bankuna da cibiyoyin kuɗi.

Tambaya: Zan iya samun kuɗi a Walmart?

A: Ee, Walmart yana ba da sabis na tsabar kudi. Kuna iya fitar da cak iri-iri, gami da biyan albashi, gwamnati, dawowar haraji, da rajistan biyan kuɗi, a Walmart MoneyCenters ko tebur sabis na abokin ciniki akan ƙaramin kuɗi.

Tambaya: Zan iya samun lamuni daga Walmart?

A: A'a, Walmart baya bayar da lamuni kai tsaye. Koyaya, tana ba da kewayon samfuran kuɗi da sabis ta hanyar haɗin gwiwarta, kamar katunan zare kudi da katunan kuɗi da aka riga aka biya.

Tambaya: Shin ayyukan banki na Walmart lafiya?

A: Ana ba da sabis na banki na Walmart ta hanyar haɗin gwiwa tare da kafafan cibiyoyin kuɗi. Hukumomin da suka dace suna kulawa da waɗannan cibiyoyi, suna tabbatar da tsaro da tsaro na ayyukan da suke bayarwa.

A ƙarshe, yayin da Walmart ba shi da bankin kansa, ya haɗa kai da cibiyoyin kuɗi daban-daban don ba da sabis na banki ga abokan cinikinta. Ko katunan zare da aka riga aka biya ko katunan kiredit, Walmart ya ha]a hannu da kamfanoni kamar Green Dot da Capital One don bayar da mafita ta kuɗi masu dacewa ga ɗimbin abokin ciniki.