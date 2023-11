Gabatar da OnePlus AI Music Studio: Ci gaba da Ƙirƙirar Kiɗan ku

OnePlus, sanannen masana'antar wayar hannu ta China, kwanan nan ya ƙaddamar da aikin AI Music Studio. Wannan sabon kayan aiki yana ƙarfafa masu amfani don tsara waƙoƙin nasu ba tare da wahala ba, yana buɗe kofofin zuwa ga buri na ban mamaki. Tare da fasahar yankan-baki, AI Music Studio yana ba ku damar ƙirƙira waƙoƙi masu ban sha'awa, haɗa su ba tare da ɓata lokaci ba tare da bugun AI-ƙirƙira, da kallon halittarku da ke buɗewa ta hanyar bidiyoyin kiɗan da ke jan hankali - duk a cikin fahimtar ku.

Zamanin wakokin gargajiya sun shude. OnePlus AI Music Studio yana haɗu da ƙarfin hankali na wucin gadi tare da hangen nesa na fasaha. Ba kwa buƙatar mallakar na'urar OnePlus don samun damar wannan keɓaɓɓen fasalin, saboda yana samuwa ga masu amfani da Indiya da waɗanda ba Indiyawa ba.

Don haka, ta yaya za ku iya ƙirƙirar bidiyon kiɗan ku? Tsari ne mai sauƙi da fahimta. Fara da yin rajista ta amfani da adireshin imel ɗin ku, sannan ku zurfafa cikin tafiyar furuci na kiɗa tare da matakai masu zuwa:

1. Danna 'Ƙirƙiri Kiɗa' kuma zaɓi nau'in da kuka fi so (rap, hip-hop, EDM; pop mai zuwa nan da nan), yanayi (mai farin ciki, mai kuzari, soyayya, bakin ciki), da jigo.

2. Ci gaba don samar da hanzari ga AI don ƙirƙirar waƙoƙin ku na musamman.

3. A cikin mintuna 2-3 na gaba, zaku karɓi waƙoƙin da AI ta ƙera.

4. Yanzu, yana da lokaci don ƙirƙirar your music yayin aiki tare da shi tare da captivating video.

5. Idan ana so, zazzage bidiyon kiɗa na ƙarshe kuma raba shi akan dandamalin kafofin watsa labarun da kuka fi so.

Don ƙara haɓaka sha'awar wannan fasalin na juyin juya hali, OnePlus ya ƙaddamar da gasa mai ban sha'awa ga masu amfani a Indiya, Turai, da Arewacin Amurka. Ana ba wa kowane yanki damar shigarwa 100, yana ba mahalarta damar nuna bajintar kiɗan su. Ana maraba da shigarwar da yawa; duk da haka, shigarwa ɗaya kawai ga kowane mutum zai cancanci samun kyauta. Ranar ƙarshe na ƙaddamar da gasar shine 5pm IST ranar 17 ga Disamba.

Bincika damar da ba ta da iyaka ta OnePlus AI Music Studio tana bayarwa kuma buɗe yuwuwar fasahar ku. Bari ƙwararrun ƙwararrun kiɗan ku su yi haɓaka kuma su burge duniya tare da keɓaɓɓun abubuwan ƙirƙirarku.

Tambayoyin (FAQ)

1. Shin OnePlus AI Music Studio yana samuwa a duk duniya?

Ee, OnePlus AI Music Studio yana samun dama ga masu amfani duka a Indiya da wajen ƙasar. Ba a iyakance shi ga kowane yanki na musamman ba.

2. Shin ina buƙatar mallakar na'urar OnePlus don amfani da AI Music Studio?

A'a, ba kwa buƙatar mallakar na'urar OnePlus don samun dama da amfani da AI Music Studio. Yana samuwa ga duk masu amfani ba tare da la'akari da alamar wayoyin su ba.

3. Ta yaya zan iya shiga gasar OnePlus AI Music Studio?

Don shiga gasar OnePlus AI Music Studio, kawai ƙirƙiri bidiyon kiɗan ku ta amfani da kayan aikin kuma ƙaddamar da shigarwar ku kafin ranar ƙarshe. Ana iya samun cikakkun bayanan takara akan gidan yanar gizon OnePlus.

