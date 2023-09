Sabuwar UI Watch 5 Sabuntawa Yana Gabatar da Karimcin Duniya don Ingantacciyar Ikon Smartwatch

By

Sabbin sabuntawar UI Watch 5 na baya-bayan nan na Samsung yana kawo fasalin juyin juya hali da ake kira Gestures na Duniya, yana faɗaɗa manufar amfani da smartwatch ɗin ku ta hanyar ishara. Yayin da alamun ƙaddamar da sauri sun riga sun saba da masu amfani da Galaxy Watch, Ƙaurawar Duniya tana ba da matakin iko daban-daban akan smartwatch ɗin ku.

Hannun Hannun Duniya suna aiki azaman kayan aiki mai isa, suna ba da cikakken iko akan smartwatch ɗin ku ta hanyar ishara. Yayin da yawancin masu amfani za su fi son sarrafa taɓawa, Ƙashin Ƙaƙwalwar Duniya babban kayan aiki ne ga mutanen da ke da raunin hannu ko nakasa.

Ƙaddamar da Motsa Jiki na Duniya abu ne mai sauƙi. A kan Galaxy Watch ɗin ku yana gudana One UI Watch 5, sami dama ga menu na Saituna, je zuwa "Samarwa," matsa "Ma'amala da dexterity," sannan "hannun hannu na duniya," sannan kunna fasalin. A madadin, zaku iya kunna ta ta hanyar Galaxy Wearable app akan wayoyin ku da aka haɗa.

Don fahimtar yadda Hannun Hannun Duniya ke aiki, ana samun koyawa mataki-mataki lokacin da kuka fara kunna fasalin. Da zarar an gama, zaku iya canzawa daga kewayawa na tushen taɓawa zuwa Hannun Hannun Duniya ta hanyar juya wuyan hannu daga gefe zuwa gefe sau biyu. Ana amfani da motsin motsi da rufe hannunka cikin dunƙule don matsar da mai nuna alama (mai nunin mai da hankali) a cikin mahallin mai amfani da kwaikwayi taps na allo akan abubuwan UI da aka haskaka, bi da bi.

Bugu da ƙari, Ƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙimar Ƙimar Ƙimar Ƙimar Ƙimar Ƙimar Ƙimar Ƙimar Ƙimar Ƙirar Ƙarfafawa ta Rufe Hannun su zuwa Ƙaƙwalwar hannu sau biyu. Wannan menu yana ba da maɓalli don gungurawa, buɗe panel mai sauri, gyara fuskokin agogo, samun dama ga aljihunan apps, da ƙari.

Masu amfani suna da sassauƙa don keɓance ayyukan ishara, canza launi na mai haskakawa, gyara saitunan siginar siginar, shirya menu na Aiki, daidaita saurin gudu da hankali, da ƙari. Ana iya daidaita waɗannan saitunan cikin sauƙi akan smartwatch ko ta Galaxy Wearable app.

Ana samun sabuntawar UI Watch 5 guda ɗaya a halin yanzu akan jerin Galaxy Watch 6, tare da fiɗa don Galaxy Watch 4 da jeri na 5 na Galaxy a cikin zaɓin yankuna. Samsung ya ci gaba da fadada samuwa zuwa ƙarin kasuwanni, yana haɓaka ƙwarewar smartwatch tare da Gestures na Duniya.

