Nintendo Canjin: Kwarewar Wasan Juyin Juya Hali

Nintendo Switch ya canza masana'antar caca tare da keɓaɓɓen fasali da haɓaka. Wannan na'ura wasan bidiyo na wasan kwaikwayo na hannu yana ba da ƙwarewar wasan kwaikwayo mai ban sha'awa, yana bawa 'yan wasa damar jin daɗin wasanni na yau da kullum da kuma kayan aiki kamar fitaccen Mario Bros. ikon amfani da sunan kamfani da The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ba kamar na'urorin wasan bidiyo na al'ada ba, Nintendo Switch yana da ƙanƙanta kuma mai ɗaukar hoto, yana sauƙaƙa ɗaukar abubuwan wasan ku na caca a duk inda kuka je. Ko kuna cikin yanayi don yin wasa akan babban allo ko fi son dacewa da yanayin hannu, Nintendo Switch na iya canzawa tsakanin su biyun. Kawai doke abin na'ura wasan bidiyo zuwa TV ɗin ku ko kuma cire shi don wasan kan-tafiya.

Tare da kewayon kayan aiki da na'urorin haɗi waɗanda aka keɓance musamman don Nintendo Switch, 'yan wasa za su iya haɓaka ƙwarewar wasan su har ma da ƙari. Daga shari'o'in kariya da masu kariyar allo zuwa kyawawan fata da masu sarrafawa, akwai zaɓuɓɓuka marasa adadi don keɓancewa da haɓaka kayan aikin na'urar ku.

Amma wane samfurin Nintendo Switch ya kamata ku saya? Akwai zaɓuɓɓuka guda uku don zaɓar daga:

1. Nintendo Switch: Tsarin asali yana ba da zaɓuɓɓukan caca iri-iri, gami da na hannu, tebur, da yanayin TV. Ya zo tare da abubuwan farin ciki mai cirewa kuma yana ba da damar wasan haɗin gwiwa na gida.

2. Nintendo Switch OLED: Wannan ingantaccen sigar yana da babban allon OLED mai inci 7 da ingantaccen sauti. Yana da cikakke don wasan hannu da wasan tebur, amma yana ba da fa'idodi masu iyaka lokacin kunna kan TV.

3. Nintendo Switch Lite: An ƙirƙira shi musamman don wasan kwaikwayo na hannu, Switch Lite ɗin ƙarami ne, mara nauyi, kuma ana samunsa cikin kewayon launuka masu ƙarfi. Duk da yake baya goyan bayan wasan haɗin gwiwa na gida ko yana da abubuwan farin ciki mai cirewa, zaɓi ne mai kyau ga yan wasa waɗanda suka fi son nishaɗin kan-da tafiya.

Don samun mafi yawan Nintendo Switch ɗinku, yana da mahimmanci a sami na'urorin haɗi masu dacewa. Daga masu kariyar allon gilashi zuwa cajin docks da masu sarrafawa, waɗannan na'urorin haɗi suna haɓaka wasan kwaikwayo kuma suna kare wasan bidiyo.

Ko kun kasance mafari ko ƙwararren ɗan wasa, Nintendo Switch yana ba da ɗimbin ɗakin karatu na wasanni don dacewa da kowane zaɓi. Daga abubuwan ban sha'awa masu ban sha'awa zuwa wasanin gwada ilimi na kwakwalwa, akwai wasa ga kowa da kowa.

A taƙaice, Nintendo Switch ya sake fayyace wasan caca ta hanyar haɗa ƙarfi da ƙarfi a cikin na'ura ɗaya. Tare da sabon ƙirar sa da ɗimbin na'urorin haɗi, yuwuwar abubuwan wasan kwaikwayo ba su da iyaka. Kasance tare da juyin juya halin Nintendo Switch kuma ku fara tafiyar wasan ku kamar ba a taɓa yi ba.

FAQ

Menene Nintendo Switch?

Nintendo Switch shine na'urar wasan bidiyo ta hannu ta musamman wacce za'a iya kunna ta da kanta a yanayin hannu kuma an haɗa ta da TV don ƙwarewar allo mai girma. Yana ba da sassauci don yin wasanni a ko'ina, kowane lokaci.

Wane samfurin Nintendo Switch zan saya?

Akwai nau'ikan Nintendo Switch guda uku da za a zaɓa daga: ainihin Nintendo Switch, da Nintendo Switch OLED, da Nintendo Switch Lite. Mafi kyawun samfurin ku ya dogara da abubuwan da kuka zaɓa na wasan ku da kuma inda kuke shirin amfani da shi.

Wadanne kayan haɗi nake buƙata don Nintendo Switch na?

Yayin da Nintendo Switch ya zo tare da duk abin da kuke buƙata don farawa, akwai kayan haɗi daban-daban waɗanda zasu iya haɓaka ƙwarewar wasan ku. Misalai sun haɗa da masu kare allo, tashar caji, da masu sarrafawa.

Wadanne wasanni ne akwai don Nintendo Switch?

Nintendo Switch yana ba da wasanni da yawa, gami da manyan ikon amfani da ikon amfani da sunan kamfani kamar Mario da Zelda, da kuma sabbin lakabi masu kayatarwa. Daga wasanni-kasada zuwa wasannin jam'iyya da yawa, akwai wani abu ga kowa da kowa.