Ubisoft Yana Ƙirƙirar Sabon Ma'auni: Saurin Gabatarwa Cutscenes Mai Canjin Wasa ne

Ubisoft ya bayyana wani abu mai ban sha'awa a cikin wasan harbi na wayar hannu mai zuwa, The Division Resurgence. Duk da cewa ficewar-tsalle-tsalle ba abu ne mai tada hankali ba, fasali ne da ba kasafai ake ganinsa a wasanni a yau ba. Wannan mai sauya wasan ya bar ’yan wasa da ɗokin tsammanin fitowar wasan a cikin 2024, tare da fatan ya zama daidaitaccen haɗawa a duk wasannin bidiyo na gaba.

Gano iyawar ta hanyar haɗari, 'yan wasan sun sami kansu suna yin gudu ta hanyar dogon lokaci a cikin Resurgence Division tare da taɓa taɓawa kawai akan allon. Ko hali ne da ke tafiya cikin nutsuwa ko tattaunawa mai wuce gona da iri game da manufa, ƴan wasa yanzu za su iya yin iska ta cikin waɗannan al'amuran, suna adana lokaci da kuma sa wasan ya fi daɗi.

Yayin da tsallake-tsallake gaba ɗaya zaɓi ne a yawancin wasanni, galibi ana sha'awar kama kowane ɗan wasa da haɓaka ɗabi'a. Siffar ci gaba da sauri a cikin Resurgence Division yana biyan wannan buƙatar, yana bawa 'yan wasa damar zaɓin sauri ta sassa na abubuwan da aka yanke. Wannan ƙananan siffa mai tasiri ba wai kawai abin allahntaka ba ne ga 'yan wasan da suke so su motsa labarin tare da sauri amma kuma yana da kyau ga waɗanda ke wasa akan na'urorin hannu, suna ba da sassauci don kunsa gameplay a kowane lokaci.

Yunkurin Ubisoft na haɓaka ƙwarewar ɗan wasa abin yabawa ne. Ta hanyar gabatar da zaɓi na gaba da sauri a cikin Resurgence Division, sun kafa sabon ma'auni a cikin masana'antar caca. Yan wasa yanzu suna ɗokin ganin an aiwatar da wannan fasalin a wasannin Ubisoft na gaba, kamar The Division 3 da The Division Heartland.

Hasashen abu ne mai daɗi, kuma masu sha'awar wasannin Ubisoft ba za su iya taimakawa ba sai dai suna sha'awar dacewa da jin daɗin da fasalin isarwa da sauri ke kawowa. Tare da Ubisoft yana jagorantar hanya, sauran masu haɓaka wasan na iya ɗaukar bayanin kula kuma suyi la'akari da haɗa wannan fasalin canza wasan cikin abubuwan da suka kirkira.

FAQ:

Tambaya: Shin Resurrgence Division shine wasan farko don samun fasalin yanke-tsare cikin sauri?

A: A'a, wasu JRPGs da wasu wasanni sun haɗa da fasali iri ɗaya a baya.

Tambaya: Zan iya tsallake cutscenes gabaɗaya a cikin Resurgence Division?

A: Ee, kamar yawancin wasanni, Resurgence Resurgence yana bawa yan wasa damar tsallake abubuwan da aka yanke gaba ɗaya idan ana so.

Tambaya: Yaushe Resurgence Division zai fara aiki a hukumance?

A: A halin yanzu wasan yana cikin gwajin beta kuma ana sa ran ƙaddamar da shi a cikin 2024.