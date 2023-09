Yi oda da Manual Pilot's Core VI Armored kuma Ajiye 25%

Idan kun kasance mai sha'awar FromSoftware's Armored Core VI kuma kuna son haɓaka ƙwarewar wasanku, za ku ji daɗin sanin cewa jagorar wasan na hukuma, mai taken Jagorar Pilot, yanzu yana nan don yin oda akan Amazon. Future Press ne suka kirkira, kungiya daya a bayan jagororin dabarun Elden Ring da aka yaba sosai, wannan bugu na masu tara baya mai shafuka 432 an saita za'a fito dashi a ranar 30 ga Nuwamba na wannan shekara.

A halin yanzu, Littafin Jagoran Jirgin yana kan siyarwa, tare da farashin da aka rigaya ya kai $33.58, wanda shine ragi na 25% daga farashin da ya saba na $44.99. An tsara wannan jagorar don kula da matukin jirgi na rookie da gogaggun ƴan wasa, yana ba su bayanai da dabaru masu mahimmanci. Ya ƙunshi nau'o'i daban-daban na wasan, ciki har da horar da yaki, taro, tafiya don kowane manufa, da kuma shawarwarin ƙwararrun yadda za a tunkari abokan gaba.

Ɗaya daga cikin mahimman bayanai na Littafin Matukin Jirgin shine sadaukarwar jagorar Rank mai shafi 50, wanda ke fasalta taswirori na musamman da shawarwarin taro. Wannan abun ciki na kari yana nufin taimakawa 'yan wasa su sami matsayi mafi girma da zai yiwu a wasan, suna haɓaka ƙwarewar wasan su.

A cikin nazarinmu na Armored Core VI, mun ba shi maki na 8/10, lura da cewa yana kula da ainihin makanikai na nau'in aikin mech amma yana gabatar da gyare-gyare da sabuntawa daban-daban. Mun bayyana shi a matsayin maraba da dawowar tsarin mecha na gargajiya. Tare da littafin jagorar matukin jirgi, 'yan wasa za su iya zurfafa zurfafa cikin rikitattun wasan da gano sabbin dabaru don shawo kan kalubale.

Idan kuna sha'awar faɗaɗa tarin jagorar wasan ku, kuna iya cin gajiyar rangwamen farashi akan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dabarun jagororin. Duka Ma'auni da Buga na Mai Tara a halin yanzu ana samun su akan farashi mai rahusa. Yin la'akari da girman wasan, samun jagora na iya haɓaka wasan kwaikwayo da bincike sosai.

Kada ku rasa damar da za ku iya yin oda da Manual Pilot na Armored Core VI akan farashi mai rahusa. Aboki ne mai mahimmanci ga kowane mai son wasan, yana ba da haske mai mahimmanci, dabaru, da abun ciki na kari. Inganta ƙwarewar ku kuma tabbatar da yin amfani da mafi yawan ƙwarewar ku na Armored Core VI.

