Fadada: Jerin Tattaunawa Episode 4 Yanzu Akwai

Takaitawa: Kashi na huɗu na Faɗaɗɗa: Jerin Tattaunawa, mai taken "Abubuwan da ba za su yuwu ba," yanzu yana nan don kunnawa. A cikin wannan jigon, jagorar Jarumi Camina Drummer, wanda Cara Gee ta bayyana, ta fara ƙalubalantar manufa ta solo bayan abubuwan da suka faru a cikin shirin da ya gabata. 'Yan wasa za su fuskanci zaɓi waɗanda za su iya haifar da mummunan sakamako, kodayake makircin makircin Drummer ya tabbatar da cewa ba za a iya kashe ta ba. The episode ƙare a kan wani cliffhanger, gina tsammani ga karshe episode ta saki a kan Satumba 21. Yan wasan da suka preorder wasan za su sami da wuri damar zuwa karshe episode a kan Satumba 20. Bugu da kari, wani DLC episode mayar da hankali a kan Chrisjen Avasarala, voiced by Shohreh Aghdashloo, yana cikin ci gaba kuma zai ba wa 'yan wasa damar da za su fuskanci wani taron da aka ambata a cikin gidan talabijin amma ba a nuna ba. Labarin DLC, mai taken "Mala'iku," an saita don fitowa a cikin fall. Expanse: Jerin Telltale yana samuwa akan PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, da PC.

