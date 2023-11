Ƙarni Mai Gaba: An Buɗe Tecno Spark Go 2024 tare da Haɓakawa masu ban sha'awa

By

Kwanan nan Tecno ta fito da sabuwar wayar ta, Tecno Spark Go 2024, a Malaysia da Philippines. Gina kan nasarar magabatansa, Tecno Spark Go 2023, wannan sabon ƙirar yana kawo haɓakawa da yawa masu ban sha'awa a teburin. Yayin da samfurin 2023 ya nuna quad-core MediaTek Helio A22 SoC, ƙirar 2024 tana da ƙarfi ta Unisoc T606 chipset, yana ba da tabbacin ingantaccen aiki da inganci.

Ofaya daga cikin fitattun fasalulluka na Tecno Spark Go 2024 shine nunin LCD 6.6-inch HD+ tare da ƙimar wartsakewa na 90Hz. Musamman ma, nunin ya haɗa da tashar tashar jiragen ruwa mai ƙarfi wanda ke ƙirƙirar raye-raye na musamman mai nau'in kwaya, mai tunawa da Tsibirin Dynamic na Apple. Wannan sabon fasalin yana ƙara taɓawa mai kyau ga ƙwarewar mai amfani gabaɗaya.

Dangane da kayan aiki, Tecno Spark Go 2024 sanye take da UniSoC T606 SoC tare da Mali G57 GPU. Hakanan yana da 4GB na RAM, wanda kusan za'a iya tsawaita shi har zuwa 8GB, da kuma har zuwa 128GB na ajiya mai faɗaɗawa. Tare da ƙarfin ajiyarsa mai karimci, masu amfani yanzu za su iya adana ƙarin abubuwan da suka fi so a multimedia ba tare da damuwa game da ƙarewar sarari ba.

A cikin sashin kamara, Tecno Spark Go 2024 yana da kyamarar farko ta 13-megapixel tare da kyamarar sakandare mai ƙarfin AI. Bugu da ƙari, yana wasa kyamarar gaba ta 8-megapixel wanda aka ajiye a cikin ramin ramin ramin ramuka na tsakiya a saman nunin, yana tabbatar da selfie mai ban sha'awa.

Ƙarfin na'urar baturi ne 5,000mAh wanda ke goyan bayan cajin waya 10W. Wannan yana tabbatar da cewa masu amfani zasu iya jin daɗin ƙarin amfani ba tare da yin caji akai-akai ba. Ƙarin tashar tashar USB Type-C da na'urar firikwensin yatsa mai gefen gefe yana ƙara haɓaka dacewa da tsaro na wayar hannu.

FAQ:

Q: Menene farashin da wadatar Tecno Spark Go 2024?

A: Tecno Spark Go 2024 yana samuwa a cikin zaɓuɓɓuka masu launi guda huɗu kuma ana farashi akan RM 399 (kimanin Rs. 7,200) a Malaysia da PHP 3,899 (kusan Rs. 5,900) a cikin Philippines.

Q: Yaushe Tecno Spark Go 2024 zai kasance kan siyarwa a Philippines?

A: Tecno Spark Go 2024 zai ci gaba da siyarwa daga 25 ga Nuwamba a Philippines.

Q: Menene zaɓuɓɓukan haɗin kai na Tecno Spark Go 2024?

A: Tecno Spark Go 2024 yana ba da 4G, WiFi, Bluetooth, da haɗin GPS.

Gabaɗaya, Tecno Spark Go 2024 yana tsaye a matsayin wanda ya cancanta ga magajinsa, yana ba da fasali masu ban sha'awa da haɓakawa waɗanda ke biyan bukatun masu sha'awar fasaha. Tare da ƙirar sa mai ban sha'awa, kayan aiki mai ƙarfi, da ingantaccen nuni, wannan wayar salula tana da yuwuwar yin alama a kasuwa mai gasa.