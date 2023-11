Kuna neman yarjejeniyar caca mai ban mamaki wannan Black Friday? Look no longer than the Steam Autumn Sale 2023. PC yan wasan murna kamar yadda Steam, Premier caca dandamali, offers a taska trove na rangwamen a kan fadi tsararru na lakabi. Daga fitowar da ake tsammani sosai zuwa ga al'adun gargajiya, akwai wani abu ga kowa da kowa.

Tallace-tallacen kaka na Steam, wanda ake gudanarwa kowace shekara tare da haɗin gwiwar Black Friday, yana da abin da zai dace da ɗanɗanon kowane ɗan wasa. A wannan shekara, tallace-tallacen yana da alaƙar da ba za a iya jurewa ba akan wasannin da aka ƙaddamar kwanan nan kamar Starfield, Diablo IV, da Lords of the Fallen. Amma farin cikin bai tsaya nan ba. Tare da ɗaruruwan wasu lakabi da ake samu akan farashi mai girma, a ƙarshe zaku iya kama wannan wasan da kuka kasance kuna kallo tsawon watanni.

Ba wai kawai za ku iya shiga cikin wasan nirvana wannan Black Jumma'a ba, amma kuna iya yin tanadi mai mahimmanci akan ikon amfani da ikon amfani da ikon amfani da ikon amfani da ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar ikon mallakar fasaha kamar Allah na Yaƙi, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, da sabon haɓakawa, Phantom Liberty. Ba game da wasanni ba ne, ko dai. Idan kuna neman haɓaka kayan aikin wasan ku, duba ma'amalar Gaming PC Black Jumma'a mai ban mamaki da ake samu daga dillalai daban-daban.

Kodayake Steam Deck da ake nema da kanta ba ta kan siyarwa a wannan Black Friday, har yanzu akwai dama da yawa don haɓaka ƙwarewar wasan ku. Na'urorin haɗi don Gidan Wuta na Steam, gami da docks da katunan microSD, ana iya samun su a farashi mai kyau na Black Friday.

Mafi kyawun sashi? Yawancin wasannin da aka nuna a cikin Tallan Kaka na Steam an tabbatar da Steam Deck, ma'ana an ba su tabbacin yin aiki ba tare da wata matsala ba tare da Steam Deck kai tsaye daga cikin akwatin. Don haka, zaku iya jin daɗin sabbin wasannin da kuka siya ba tare da tsangwama ba akan sabon Steam Deck ɗin ku.

Rungumi almubazzarancin wasan kuma shiga cikin ƴan wasa marasa adadi waɗanda ke amfani da damar don faɗaɗa ɗakunan karatu na caca ba tare da fasa banki ba. Kar ku rasa kan siyar da kaka na Steam 2023 kuma ku shirya don kasada mai cike da caca.

FAQ

Menene Siyarwar Kaka Steam?

Tallace-tallacen kaka na Steam tallace-tallace ne na shekara-shekara wanda dandalin wasan caca na Steam ke gudanarwa tare da Black Friday. Yana ba da ragi mai mahimmanci akan wasanni masu yawa na PC.

An saka wasannin da aka saki kwanan nan a cikin siyarwa?

Ee, Tallace-tallacen Kaka na Steam sau da yawa ya haɗa da yarjejeniyoyin kan taken da aka fitar kwanan nan, baiwa yan wasa damar samun hannayensu akan sabbin wasannin akan farashi mai rahusa.

Menene Dindindin Dindindin Black Friday na Steam Deck?

Yayin da Steam Deck console kanta ba a kan siyarwa don Black Friday, akwai yarjejeniyoyi daban-daban akan na'urorin haɗi kamar docks da katunan microSD waɗanda ke haɓaka ƙwarewar wasan Steam Deck.

Menene ma'anar wasa ya zama "tabbatar da tukwane"?

Wasan da aka tabbatar da "Steam Deck" an gwada shi kuma an tabbatar yana aiki ba tare da matsala ba tare da na'urar wasan bidiyo ta Steam Deck tun lokacin da aka shigar da shi.