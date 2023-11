Yana da wuya a yi imani, amma The Legend of Zelda: Ocarina of Time yana bikin cika shekaru 25 a yau. Idan wannan gaskiyar ta sa ka tsufa, ba kai kaɗai ba ne. Har yanzu ina tunawa da farin ciki da tsammanin da ke kewaye da sakin Nintendo na farko na 3D Zelda kasada a baya a cikin 1998. A matsayin mai sha'awar kashi na baya, A Link to Past, Ba zan iya jira don samun hannuna akan Ocarina na Lokaci ba.

Na yi sa'a don samun damar yin wasa da bitar wasan kwanaki kaɗan kafin a fito da shi a hukumance. Na tuna a sarari na ciyar da sa'o'i marasa adadi a nutse cikin wasan, kewaya cikin duniyar Hyrule mai ban sha'awa, da dandana labarin almara. Canji zuwa zane-zane na 3D ba su da matsala, kuma kayan aikin wasan kwaikwayo sun kasance masu ban sha'awa don lokacinsa.

Don yin tafiya zuwa layin ƙwaƙwalwar ajiya kuma in haɗa tunanina na waɗannan kwanakin farko, na isa ga tsoffin abokan aikina daga IGN64. Tare, mun tuna game da jin daɗin da ke tattare da sakin wasan da kuma tsawon sa'o'i da aka yi amfani da shi. Har ma mun sami damar kunna ginin samfoti a taron Zelda a Seattle da ake kira taron Zelda.

Wani bayani mai ban sha'awa wanda ya fito yayin tattaunawarmu shine kasancewar jini a farkon sigar wasan. Lokacin yaƙi Ganon, zai zubar da jajayen jini a lokacin da aka buge shi. Koyaya, an canza wannan daga baya zuwa “gumi” kore a cikin sigogin wasan na gaba. Wataƙila Nintendo ya damu da ƙimar wasan ko kuma kawai ya ji bai dace da hangen nesa ba.

Idan aka waiwaya baya, Ocarina na Time yana da matsayi na musamman a tarihin wasan. Ba wai kawai ya ƙarfafa The Legend of Zelda ikon amfani da sunan kamfani a matsayin sunan gida ba amma kuma ya tura iyakokin abin da zai yiwu a cikin caca. Duniya mai nishadantarwa, haruffan da ba za a taɓa mantawa da su ba, da labarun labarai masu jan hankali sun ja hankalin miliyoyin 'yan wasa a duk duniya.

A yayin da muke murnar cika shekaru 25 da kafa wannan wasa mai kauna, bari mu dan dauki lokaci don jin irin tasirin da ya yi a masana'antar da kuma abubuwan tunawa da ya haifar ga 'yan wasa marasa adadi. Barka da ranar haihuwa, Ocarina na Lokaci!

Tambayoyin da

1. Shin Ocarina na Time shine mafi kyawun wasan Zelda?

Ra'ayoyi na iya bambanta, amma mutane da yawa suna ɗaukar Ocarina of Time a matsayin ɗayan mafi kyawun wasannin Zelda da aka taɓa yi. Wasan sa na sabon salo, layin labari mai zurfi, da abubuwan gani masu ban sha'awa sun kafa sabon ma'auni don jerin.

2. Zan iya kunna Ocarina of Time akan consoles na zamani?

Ee, Ocarina na Lokaci an sake sakewa sau da yawa bayan ƙaddamar da farko akan Nintendo 64. Yanzu yana samuwa akan Nintendo 3DS kuma ana iya buga shi akan Nintendo Switch ta hanyar sabis na kan layi na Nintendo Switch.

3. Ta yaya Ocarina na Lokaci ya rinjayi wasannin Zelda na gaba?

Ocarina of Time ya kafa tushe don wasannin Zelda na gaba ta hanyar gabatar da kayan aikin wasan kwaikwayo daban-daban da fasalulluka waɗanda suka zama ginshiƙan jerin. Mahimmancinsa akan bincike, warware rikice-rikice, da ba da labari mai zurfi sun yi tasiri ga taken Zelda na gaba.

4. Me yasa ake ɗaukar Ocarina of Time a matsayin ƙwararren wasan kwaikwayo?

Ana yabon Ocarina of Time sau da yawa saboda sabon wasan kwaikwayo, kyakkyawan sautin sauti, da haruffan abubuwan tunawa. Ya yi nasarar fassara ƙayyadaddun dabarar Zelda a cikin daular 3D, ƙirƙirar ƙwarewar wasan da ba za a manta da ita ba.

5. Shin akwai wasu tsare-tsare don ci gaba da Ocarina of Time?

Duk da yake babu wani mabiyi kai tsaye ga Ocarina of Time, wasan ya sami magaji na ruhaniya a cikin nau'in The Legend of Zelda: Mashin Majora. Mashin Mashin Majora yana riƙe da yawa daga cikin abubuwan wasan kwaikwayo da injiniyoyi waɗanda aka gabatar a cikin Ocarina of Time yayin ba da labari na musamman da duhu.

Lura cewa bayanin da aka bayar a cikin wannan FAQ ya dogara ne akan ilimin da ake da shi a halin yanzu kuma yana iya canzawa.

Sources: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched