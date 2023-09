The Red Fire Ant: Wani Sabbin Nau'o'in Nasara A Turai

By

Wani bincike da aka gudanar a baya-bayan nan ya nuna cewa an samu jan tururuwa mai wuta da aka fi sani da Solenopsis invicta a kimiyance a nahiyar Turai. 'Yan asalin ƙasar Amirka ta Kudu, wannan nau'in cin zarafi ya bazu cikin sauri a cikin Amurka, Mexico, Caribbean, China, da Ostiraliya a cikin karni da ya gabata. Yanzu, ya tashi zuwa Sicily, Italiya.

An san tururuwa jajayen wuta don kasancewa masu tayar da hankali kuma hargitsinsu na iya haifar da ciwo da rashin lafiyan halayen. Hakanan za su iya haifar da lalacewa ga amfanin gona da yanayin muhalli. Masu bincike sun gano wasu tururuwa jajayen tururuwa guda 88 kusa da birnin Syracuse na Sicily, wanda ke da fadin kasa hectare 5. Mawallafin binciken, Mattia Menchetti, ya ce gano wannan nau'in a Italiya abin mamaki ne amma ba zato ba.

Yayin da a baya an samu jajayen tururuwa a kayayyakin da aka shigo da su a Spain, Finland, da Netherlands, wannan shine karo na farko da aka tabbatar da mulkin mallaka a Turai. An gano mazaunan a wani yanki na bayan gari na Syracuse, amma ba a san yadda ko yaushe suka isa wurin ba. Masana kimiyya sun yi imanin cewa tururuwa ta yiwu sun isa wurin da mutane ke aiki sosai, kamar tashar jiragen ruwa na birnin. Rahotannin cikin gida sun nuna an samu karuwar tururuwa tun daga shekarar 2019.

Binciken kwayoyin halitta ya nuna cewa tururuwa za su iya yaduwa daga Amurka ko China, inda Solenopsis invicta ma wani nau'i ne na cin zarafi. Masu binciken sun yi gargadin cewa nan ba da jimawa ba tururuwa za su iya yaduwa a cikin Turai, saboda kashi 7% na nahiyar, ciki har da manyan biranen, suna da yanayin da ya dace da nau'in.

Dabbobi masu cin zarafi kamar tururuwa jajayen wuta suna da tasirin tattalin arziki da muhalli. A cewar wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya, suna kashe akalla dalar Amurka biliyan 423 a duk shekara, tare da kawar da shuka da dabbobi, suna barazana ga samar da abinci, da kuma ta’azzara bala’o’in muhalli.

Source: CNN