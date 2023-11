Indigo Disk: Buɗe Sabbin Kasada da Kalubale a cikin Pokémon Scarlet da Violet

Haɓaka sabon kasada a cikin duniyar Pokémon koyaushe abin farin ciki ne, musamman lokacin da aka gabatar da sabbin faɗaɗawa. Irin wannan shine yanayin Indigo Disk, DLC na biyu da ake tsammani don Pokémon Scarlet da Violet. A matsayin DLC na ƙarshen wasan, dole ne 'yan wasa su fara kammala manyan labaran Scarlet da Violet, da kuma The Teal Mask, kafin samun dama ga wannan sabon abun ciki mai kayatarwa.

Indigo Disk yana ɗaukar masu horarwa zuwa Kwalejin Blueberry mai ban sha'awa, makarantar 'yar'uwa ga mashahuriyar Kwalejin Naranja. Wannan sabon yanki yana fitar da ɗimbin abubuwan ban sha'awa, daga haɗuwa da tsofaffin abokai zuwa gamuwa da masu horo masu fuska. Kamar dai hakan bai isa ba, 'yan wasa kuma za su sami damar yin yaƙi da waɗannan masu horarwa har ma da kama sabbin nau'ikan Pokémon waɗanda ke yawo cikin Terarium na makarantar.

Terarium wuri ne mai ban sha'awa a cikin Kwalejin Blueberry, wanda aka ƙera don yin kwafin yanayi daban-daban tun daga rairayin bakin teku masu zafi zuwa daskararrun tundras. Wannan wurin zama gida ne ga ɗimbin Pokémon mai ban mamaki, gami da masu farawa daga tsararraki da suka gabata. Abin da ya sa wannan haduwar ta fi ban sha'awa shi ne cewa waɗannan Pokémon suna nuna halin kansu kuma ba su iyakance ga Poké Balls waɗanda farfesa suka bayar ba. Wata dama ce ta shaida halayensu ta wata mabambantan haske.

Amma kama Pokémon shine farkon kasada a cikin Terarium. Indigo Disk ba kawai yana gabatar da sababbin juyin halitta bane da ɗaukar nauyin Pokémon na Paradox kamar Archuladon, Raging Bolt, da Iron Crown. Hakanan yana maraba da dawowar ɗimbin dawowar Pokémon, wanda ya wuce nesa da dawowar tsofaffin masu farawa. Duk da yake ainihin adadin ya kasance a asirce, ka tabbata cewa kama su duka zai ba da babban ƙalubale ga masu horar da su.

Duk da haka, Terarium kanta ne ke riƙe da abin sha'awa ga mutane da yawa. Yana alfahari da ma'auni mai ban sha'awa da kulawa mai kyau ga daki-daki, wannan wuri mai faɗi yana ba da damar bincike mara iyaka. Ko da yake takamaiman cikakkun bayanai sun kasance a rufe, girman girman wannan mahalli na nutsewa yayi alƙawarin jan hankalin masu horar da kowane ratsi.

Bayan Terarium mai jan hankali ya ta'allaka bangaren ilimi na Kwalejin Blueberry. Masu horarwa za su sami damar daukar darasi, kowannensu yana da dabarar ilimi. Shaida wani yanki na aji da aka gudanar a Terarium, na sami kaina da alhakin ɗaukar Pokémon Alolan. Tare da Alolan Grimer da Alolan Exeggutor a hannu, na dawo da nasara, na bar wasu a baya tare da aikin gida na rashin so.

Tabbas, fadace-fadace wani bangare ne na kwarewar Pokémon, kuma Kwalejin Blueberry tana son fadace-fadace biyu. Wannan yana gabatar da ƙarin tsari na yanke shawara da haɗin gwiwa, tabbatar da cewa masu horarwa sun shirya don buɗe Kwallan Poké guda biyu a duk lokacin da suka fuskanci masu horo masu adawa. Yaƙe-yaƙen da na yi a lokacin da nake tare da Indigo Disk sun kasance abin tunawa da ƙalubale, koyaushe gwada ƙwarewar gudanarwa na ƙungiyar, fahimtar nau'in matches, da zaɓin zaɓi.

Da zarar an aza harsashin, lokaci ya yi da za a gwada ƙimar ku akan Elite Four. Kafin kalubalanci membobi na Elite Four kai tsaye, masu horarwa dole ne su kammala gwajin Elite, mai tunawa da wata hanya ta cikas. Shaida gwajin Amarys, tsere ta zoben iska tare da Koraidon ko Miraidon, na tuna da matsaloli masu ban sha'awa a cikin Spyro the Dragon. Wannan jujjuyawar shakatawa tana sanya farin ciki a gaban kowane yaƙin Elite Four, yana saita matakin yaƙin Pokémon-on-Pokémon.

Duk da ban samu nasara ba daga haduwata da Amarys, hakan ya kara rura wutar yunƙurin komawa The Indigo Disk. Tare da sama da sabbin Pokémon 230 da dawowa don ganowa da kamawa, Terarium mai jan hankali don bincika, da manyan masu horarwa don ƙalubalanci, yana da aminci a faɗi cewa Indigo Disk yana ba da cikakkiyar abun ciki bayan wasan da magoya bayan Pokémon ke so. Ni, ɗaya, ina ɗokin jiran sake haduwata kuma na riga na nutsar da kaina cikin duniyar Pokémon Scarlet. Kasadar ta ci gaba, kuma damar ba ta da iyaka.