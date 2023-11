Sony Yana Haɗa Wasan Rigima zuwa Kasidar PlayStation Plus

Kwanan nan Sony ya fuskanci suka game da rashi taken da aka kara a cikin sabis na PlayStation Plus a cikin 'yan watannin da suka gabata. Koyaya, da alama kamfanin ya ɗauki mataki mai ƙarfin gwiwa ta haɗa da wasan da aka yi muhawara sosai, Ubangijin Zobba: Gollum, a cikin kundin sa na 2023.

Matakin dai ya haifar da cece-kuce a tsakanin 'yan wasa. Yayin da wasu ke takaici da ƙari, wasu suna samun abin dariya a cikin zaɓin da ke da rikitarwa. An sake shi 'yan watanni da suka gabata a cikin Mayu, Ubangijin Zobba: Gollum ya kasa burge 'yan wasa tare da ayyukan sa masu ban mamaki, abubuwan gani marasa ban sha'awa, da maimaita wasan kwaikwayo. Ba abin mamaki ba, a halin yanzu yana riƙe da ƙimar "mafi yawa mara kyau" akan Steam.

Sukar da aka yi game da wasan ya yi tsanani sosai har ma mai haɓaka shi, Daedalic Entertainment, ya ji cewa dole ne ya fitar da wata sanarwa da ke neman afuwa game da gazawar. Ba da daɗewa ba bayan fitowar wasan, ɗakin studio na haɓaka ya fuskanci rufewa kuma ya yanke shawarar mai da hankali kan bugawa maimakon.

Tare da Wasan Shekarar 2023 masu fafatawa suna haɓaka yanayin wasan, Ubangijin Zobba: Gollum ba zai iya samun yabo ba. Rashin aikin sa da kuma liyafar mara kyau sun sa ya zama ƙari mai ban mamaki ga kasidar PlayStation Plus.

A cikin labarin da ke da alaƙa, ’yan wasa za su iya sa ran wasan kasada mai zuwa mai suna Lord of the Rings: Tales of the Shire. Haɗuwa da abubuwa daga shahararrun lakabi kamar Stardew Valley da ƙaunataccen sararin samaniyar tsakiyar duniya, ana sa ran za a fitar da wannan wasan a cikin 2024. Da fatan, zai ba da ƙarin ƙwarewa da jin daɗi ga masu sha'awar ikon amfani da sunan Ubangiji na Zobba.

Tambayoyin da

1. Menene ƙimar Ubangijin Zobba: Gollum?

Ubangijin Zobba: Gollum a halin yanzu yana da ƙimar "mafi yawa mara kyau" akan Steam.

2. Akwai wata gardama game da sakin Ubangijin Zobba: Gollum?

Ee, wasan ya sami suka saboda ayyukan sa marasa tunani, mahalli mara kyau, zane-zane mara kyau, da maimaita wasan kwaikwayo. Mai haɓakawa, Daedalic Entertainment, har ma ya ba da uzuri game da gazawar wasan.

3. Menene 'yan wasa za su iya tsammani daga Ubangijin Zobba: Tatsuniyoyi na Shire?

Ubangijin Zobba: Tatsuniyoyi na Shire wasa ne na kasada mai zuwa wanda ya haɗu da abubuwa daga kwarin Stardew da sararin duniya ta Tsakiya. An saita shi don fitowa a cikin 2024, yana ba magoya baya ƙwarewar wasan kwaikwayo na musamman.