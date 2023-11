Nemo Kasuwancin Ban Mamaki akan Wasannin Canjin Nintendo Wannan Jumma'a Baƙi

By

Black Jumma'a yana nan, kuma 'yan wasa suna cikin jin daɗi kamar yadda ake samun rangwame mai ban mamaki akan kewayon wasannin Nintendo Switch. Ko kuna neman batawa kanku ko neman cikakkiyar kyautar biki, yanzu shine lokacin da zaku ɗauki mafi kyawun taken akan farashi mai araha. Kattai masu sayar da kayayyaki kamar Best Buy, Amazon, GameStop, da ƙari suna ba da yarjejeniyoyin da ba za ku so ku rasa ba.

Mafi kyawun Siyayya: Rangwamen da ba a iya doke su akan Wasannin Canjin Nintendo

Mafi Buy yana fita gabaɗaya wannan Jumma'a ta Baƙar fata tare da ragi mai tsauri akan wasannin Nintendo Switch, kayan haɗi, da ƙari. Daga litattafan almara zuwa sabbin abubuwan sakewa, akwai wani abu ga kowa da kowa. Kada ku rasa damar da za ku kama Teenage Mutant Ninja Turtles: Tarin Cowabunga a rangwame 17% mai ban mamaki.

Amazon: Farashin da ba a taɓa gani ba akan Mario + Rabbids: Sparks of Hope da Sonic Superstars

Ba za a rasa siyar da Black Friday ta Amazon ba. Suna ba da yarjejeniya ta musamman akan wasannin Nintendo Switch kamar Mario + Rabbids: Sparks of Hope a kashe kashi 75%. Hakanan zaku sami ragi mai kyau akan Sonic Superstars da aka saki kwanan nan.

GameStop: Babban Rangwame da Ƙarin Taimako akan taken Nintendo Switch

Shirya don tanadi mai ban mamaki a GameStop wannan Black Friday. Tare da rangwamen har zuwa 50% a kashe akan wasanni da dama, gami da shahararrun taken Nintendo Switch kamar Pokemon Brilliant Diamond da Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, da Bravely Default II, shine cikakkiyar dama don faɗaɗa tarin wasan ku. Bugu da ƙari, idan kun yi oda akan layi kuma zaɓi ɗaukar kaya a cikin kantin sayar da kayayyaki, zaku sami ƙarin $5 akan kowane oda. Wannan yarjejeniya ce da zaku iya amfani da ita sau da yawa!

Nintendo eShop: Dijital Delights a Rangwamen Farashi

Idan kun fi son dacewa da wasannin dijital, Nintendo eShop shine wurin da zaku je. Tare da tallace-tallace na Black Jumma'a na ban mamaki akan wasannin farko na Nintendo, Wasannin Capcom, Warner Bros. wasanni, da ƙari, za ku sami yarjejeniyoyin da ba za su iya jurewa ba waɗanda za su sa ku nishaɗar da ku har tsawon sa'o'i. Ana samun waɗannan rangwamen har zuwa 3 ga Disamba.

Inda za a Sayi Wasannin Canjin Nintendo a ranar Jumma'a ta Black

Kusan kowane babban dillali yana shiga cikin tallace-tallace na Black Friday don wasannin Nintendo Switch. Kuna iya samun ingantattun rangwame akan shahararrun lakabi kamar Super Mario Odyssey, Wuta Alamar Shiga, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, da ƙari mai yawa. Ko kun zaɓi ziyartar manyan dillalai na akwatin kamar Best Buy, GameStop, Walmart, da Target, ko bincika kan layi a Amazon ko Nintendo Store, ma'amaloli masu ban mamaki suna jiran ku.

Tambayoyin da

1. Shin ana samun waɗannan yarjejeniyoyi a cikin shago ko kan layi?

Yawancin ciniki suna samuwa duka a cikin kantin sayar da kayayyaki da kan layi, suna ba ku sassauci don zaɓar hanyar siyayya da ta fi dacewa da ku.

2. Yaya tsawon lokacin da Baƙin Jumma'a ya ƙare?

Kasuwancin Jumma'a na Black Jumma'a yawanci suna wucewa na ɗan lokaci kaɗan, don haka tabbatar da bincika takamaiman kwanakin da kowane dillali ya ambata.

3. Zan iya siyan wasannin dijital daga Nintendo eShop a matsayin kyauta?

Abin takaici, Nintendo eShop ba ya ba da zaɓuɓɓukan kyauta a halin yanzu. Koyaya, har yanzu kuna iya cin gajiyar ragi da siyan lambobin wasan dijital azaman kyauta daga wasu dillalai.

4. Shin yana da daraja siyan katunan kyaututtukan eShop na Nintendo a lokacin Black Friday?

Lallai! Ba wai kawai za ku iya samun kyawawan yarjejeniyoyi akan wasannin eShop na Nintendo ba, amma kuma kuna iya adana ƙari ta hanyar siyan katunan kyaututtukan eShop na Nintendo rangwame.

Black Jumma'a ita ce mafi kyawun lokacin don cin kasuwa mai ban mamaki akan wasannin Nintendo Switch. Kada ku rasa wannan damar don faɗaɗa ɗakin karatu na wasanku ko kuma mamakin ƙaunatattunku da ingantattun kyaututtuka. Yi aiki da sauri, saboda waɗannan rangwamen ba za su dawwama ba har abada!