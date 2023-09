Sabuwar Trailer Mutumin Kombat Ya Bayyana Jean-Claude Van Damme Skin

By

Netherrealm Studios ya fito da wani sabon trailer a yau yana nuna fata na Jean-Claude Van Damme a cikin Mortal Kombat 1. The trailer siffofi Van Damme fada daban-daban haruffa, ciki har da Johnny Cage, da kuma Highlights da madadin fata samuwa ga Mortal Kombat tsohon soja. Ana iya buɗe wannan fata ta musamman ta hanyar siyan sigar Premium/Kollector na wasan.

Fatar Van Damme a cikin Mortal Kombat 1 ita ce alamar haɗin ɗan wasan da ikon amfani da sunan kamfani. Halin Johnny Cage a cikin wasan ya daɗe yana yin wahayi daga Van Damme, tare da ɗaya daga cikin sa hannun Cage ya kasance naushi mai tsaga-tsaga na ƙafafu, yana tunawa da matakin da Van Damme ya yi a cikin fim ɗin Bloodsport.

A zahiri, masu haɓakawa a Wasannin Midway, asalin waɗanda suka ƙirƙiri jerin Mortal Kombat, sun yi ƙoƙarin tabbatar da lasisi don amfani da kamannin Van Damme a wasan Mortal Kombat na farko. Sai dai wannan dama ba ta samu ba a lokacin.

A yayin wani taron na baya-bayan nan na Hot Ones, mai haɗin gwiwar Mortal Kombat Ed Boon ya bayyana yadda ƙungiyar ta yi ƙoƙarin yin aiki tare da Van Damme a baya, amma ba su yi nasara ba. "A wannan karon, mun buga caca, kuma mun same shi," in ji Boon. "Kuma a zahiri muna da muryarsa, kuma zai zama halin Johnny Cage."

Mortal Kombat 1 yana shirin fitowa a ranar 19 ga Satumba. Baya ga fatar Jean-Claude Van Damme, wasan kuma zai ƙunshi jerin dawowar tsohon soja Nitara, wanda 'yar wasan kwaikwayo Megan Fox ta bayyana.

