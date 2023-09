Mortal Kombat 1 Ya Bayyana Jean-Claude Van Damme a matsayin Johnny Cage

NetherRealm Studios, wadanda suka kirkiro Mortal Kombat 1, sun bayyana kamannin Jean-Claude Van Damme a matsayin Johnny Cage a wasan. Bayyanar wannan fata ta musamman, wacce ke nuna Van Damme a cikin keɓaɓɓen kayan sa daga fim ɗin Bloodsport na 1988, ya faru ne a lokacin jerin abubuwan haɗin gwiwa na Ed Boon na Hot Ones.

Bayyanar Van Damme a cikin Mortal Kombat 1 yana da mahimmanci saboda tarihin tsakanin Bloodsport, Van Damme, da ikon ikon amfani da ikon amfani da shi. A farkon matakan haɓakawa, farkon Mortal Kombat an yi niyya ne don zama wasan Van Damme. Kungiyar da ke bayan wasan ta so Van Damme ya zama tauraruwar take, har da hotuna daga Bloodsport a filin wasansu na farko. Koyaya, wannan tunanin bai taɓa zuwa ba kuma a maimakon haka, an haifi Mortal Kombat. Johnny Cage, ɗaya daga cikin halayen wasan, koyaushe yana zama kamar ya zama haraji ko fa'ida na Van Damme, yana mai da wannan fata ta musamman ta zama ƙarshen wannan haɗin.

Fatar Van Damme za ta kasance ga masu Kombat Pack, waɗanda ke da damar samun ƙarin abun ciki ta hanyar wucewar kakar wasa. Yayin da aka yi ta ba'a a baya, wannan shine karo na farko da aka bayyana cikakken bayanin. Ana sa ran ƙaddamar da shi tare da sakin damar shiga na Mortal Kombat 1 da wuri.

Mortal Kombat yana da tarihin haɗa fatun shahararrun mutane cikin wasan. Abubuwan da suka gabata sun fito da fatun masu kamanni da muryoyin DJ Dimitri Vegas, da kuma membobin jefa Bridgette Wilson, Linden Ashby, da Christopher Lambert daga fim ɗin 1995 Mortal Kombat. Bugu da ƙari, Mortal Kombat X ya haɗa da fata ta musamman don Jax, wanda Carl Weathers ya zana, an haɗa shi da Predator DLC.

