Sabon Yanayin Wasan da Sabunta Samun Farko da ke zuwa Gaba da Guguwar

Mawallafin Hooded Horse ya ba da sanarwar cewa mashahurin wasan Against the Storm zai bar damar shiga da wuri a wata mai zuwa tare da sabuntawar 1.0 da ake tsammani sosai. Wannan sabuntawa zai gabatar da sabon salon wasan da ake kira Hannun Sarauniya, wanda aka tsara musamman don ƙalubalantar gogaggun ƴan wasa tare da ƙa'idodi na musamman da lada.

Against the Storm, wanda aka kwatanta a matsayin "Maginin birni mai duhu," yana nutsar da 'yan wasa a cikin duniyar da ta shuɗe inda dole ne su sake gina wayewa ta fuskar ruwan sama mai lalacewa. A matsayinsa na Mataimakin Sarauniya, ƴan wasa suna jagorantar ƙungiyoyin tsira daban-daban da suka haɗa da mutane, beavers, lizards, foxes, da garaya. Tare, dole ne su kwato jeji kuma su tabbatar da makoma ga ɗan adam.

Ɗaya daga cikin abubuwan ban sha'awa na sabuntawa mai zuwa shine ƙari na Hannun Sarauniya. Wannan yanayin wasan yana gabatar da 'yan wasa tare da ƙalubalen ƙalubalen sake fasalin Hatimin Adamantine a cikin Zagaye ɗaya. A matsayin ƙalubale mafi wahala a wasan, Hannun Sarauniya za ta tura har ma da ƙwararrun ƴan wasa zuwa iyakar su.

A lokacin farkon samun damar sa, Against the Storm ya sami ci gaba mai mahimmanci, tare da sabuntawa na yau da kullun kowane mako biyu. Wadannan sabuntawa sun kawo manyan canje-canje masu yawa da ƙananan canje-canje a wasan, ciki har da ƙarin sababbin nau'o'in irin su mutanen Fox da kayan haɓakawa ga makanikai na ƙarshe. Hooded Horse ya bayyana cewa wannan sabuntawar ƙarar za ta ci gaba har sai an fitar da cikakken wasan.

Tare da wasan kwaikwayon sa mai kayatarwa da ba da labari mai kayatarwa, Against the Storm ya sami kwazo fanbase. A kan Steam, wasan ya sami ingantaccen ƙimar dubawar mai amfani na 95% daga kusan sake dubawa 14,500. ’Yan wasan sun yaba da ƙwaƙƙwaran injiniyoyin gine-ginen duniya da ƙalubalen wasan kwaikwayo.

Magoya bayan Against the Storm na iya sa ido ga fitowar wasan a hukumance a ranar 8 ga Disamba. Baya ga kasancewa a kan Shagon Microsoft, wasan kuma zai shiga ɗakin karatu na PC Game Pass, godiya ga haɗin gwiwar kwanan nan da Microsoft. Wannan haɗin gwiwar zai kawo wasan zuwa ga masu sauraro masu yawa da kuma samar da masu biyan kuɗi na Game Pass tare da sabon kwarewa mai ban sha'awa.

Ko kai gogaggen ɗan wasa ne ko kuma sababbi ga nau'in, Against the Storm's updates mai zuwa yayi alƙawarin sadar da ƙwarewar wasan da ba za a manta ba. Shirya don fuskantar ƙalubalen duniyar da ta lalace da sake gina wayewa a kan kowane rashin daidaituwa.

FAQ

1. Menene Akan Guguwar?

Against the Storm wasa ne na magini birni mai duhu inda 'yan wasa ke sake gina wayewa a cikin duniyar da ta biyo bayan afuwar da ruwan sama mai karewa.

2. Yaushe Against the Storm zai bar shiga da wuri?

Against the Storm an saita don barin shiga da wuri kuma ya saki sabuntawar 1.0 a ranar 8 ga Disamba.

3. Menene ake kira sabon yanayin wasan?

Sabon yanayin wasan ana kiransa Hannun Sarauniya kuma an ƙera shi musamman don ƙalubalantar gogaggun ƴan wasa tare da ƙa'idodi na musamman da lada.

4. Waɗanne dandamali za su kasance a kan guguwar guguwar?

Against Storm zai kasance a cikin Shagon Microsoft kuma kuma za a haɗa shi cikin ɗakin karatu na Game Pass na PC.

5. Waɗanne sabuntawa aka yi a lokacin farkon samun dama?

A lokacin shiga da wuri, Against the Storm ya sami sabuntawar abun ciki na yau da kullun, gami da ƙarin sabbin nau'ikan da haɓakawa ga injiniyoyi na ƙarshe.

