"Tsohon Bachelor, Matty J, Ya Zama Babban Jami'in Shirye-shiryen Sadaka na ALDI"

Mutumin TV Matthew Johnson, wanda aka fi sani da Matty J, an zaɓi shi a matsayin ALDI Ostiraliya Babban Babban Jami'in tattara kaya (CPO). A cikin wannan rawar, Matty J zai jagoranci sabis ɗin tattara kaya na farko na ALDI, tare da duk kuɗin da aka samu zuwa ƙungiyar agajin kansar yara ta Australiya, Quality Camp.

Abokan ciniki za su iya zaɓar sabis ɗin VIPacking na $2, wanda ke ba su damar shakatawa yayin da Matty J da sauran masu fakitin jaka suna sarrafa kayan abinci. Za a kuma ba su kofi a cikin kantin sayar da kayayyaki yayin da suke jira. Za a yi hidimar tattara kaya a kantin ALDI's Brookvale da ke Sydney a ranar Asabar, 16 ga Satumba, daga karfe 8:30 na safe.

ALDI tana tallafawa Quality Camp tun daga 2020 kuma ta ba da gudummawar sama da dala miliyan 5.3 ga ƙungiyar agaji, wanda ya baiwa yara sama da 5,662 da cutar kansa ta shafa damar shiga shirye-shiryen nishaɗi. Don ƙara taimakawa sadaka, ALDI za ta dace da duk gudummawar abokin ciniki da aka yi a cikin kantin sayar da kayayyaki ko kan layi har zuwa darajar $100,000.

Matty J ya bayyana jin daɗinsa da godiyar da aka zaɓe shi a matsayin CPO, yana mai cewa, “Ina so in yi tunanin ina da wata fasaha wajen tattara kayan abinci, amma na yi ta ƙoƙarce-ƙoƙarce a kan saurina, iyawa, da fasaha, kuma Ina fatan in tattara jakunkuna da yawa gwargwadon iyawa don wannan babban dalilin."

ALDI Manajan Darakta a NSW, Alex Foster, ya jaddada mahimmancin Matty J mutunta "dokokin zinariya na shiryawa" kamar sanya abubuwa masu nauyi a ƙasa da abubuwa masu sauƙi a sama, da kuma tabbatar da cewa abubuwa masu rauni kamar gurasa ba su da kullun.

Bugu da ƙari, samfuran ingancin Camp, kamar T-shirts, huluna, tabarau, kwalabe na ruwa, da takarda, za su kasance don siye a shagunan ALDI mako mai zuwa. Duk kuɗin da aka tattara daga waɗannan tallace-tallace za su ba da gudummawa ga shirye-shiryen nishaɗi ga yara masu ciwon daji.

Gabaɗaya, shigar Matty J a matsayin CPO na ALDI da sabis ɗin tattara jaka suna nufin tara kuɗi don Ingancin Camp da ba da tallafi, jinkiri, da abubuwan jin daɗi ga yaran da ke fuskantar cutar kansa, tabbatar da cewa za su iya yin tafiya tare da kulawa ta musamman, al'umma mai tallafi, da shekaru. - shirye-shiryen ilimi masu dacewa.

