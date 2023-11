Babur da Van Collide, Babban Titin A16 An Rufe a Ludborough

By

An rufe babban titin A16 a dukkan bangarorin biyu a Ludborough sakamakon wani mummunan hatsarin da ya hada da babur da wata mota. Hadarin ya faru ne a mahadar tsibirin A16 na Babban Titin da Layin Bishiyar Pear. Lamarin dai ya faru ne da karfe 11.34 na safiyar ranar Talata, 21 ga watan Nuwamba, lamarin da ya sa hukumomi suka shawarci direbobi da su kaucewa wurin. Ya zuwa yanzu, babu tabbas ko an samu raunuka sakamakon karon. An tuntubi 'yan sanda na Lincolnshire don ƙarin bayani.

Tsarin sa ido na zirga-zirga Inrix yana nuna jinkirin zirga-zirga daga layin A18 Pear Tree Lane a Ludborough zuwa Layin Church a Utterby. Ana ƙarfafa masu ababen hawa da su nemo hanyoyin daban don guje wa kowane jinkiri.

Tambayoyin Tambayoyi:

Tambaya: Me ya jawo rufewar?

A: Rufewar ya faru ne saboda mummunan hatsarin da ya shafi babur da wata mota.

Tambaya: A ina aka yi karon?

A: Rikicin ya faru ne a mahadar tsibirin A16 na Babban Titin da Layin Bishiyar Pear a Ludborough.

Tambaya: Akwai wanda ya ji rauni?

A: A halin yanzu ba a san ko akwai wanda ya samu raunuka a yayin wannan karon ba.

Tambaya: Akwai wani bayani daga 'yan sanda?

A: 'Yan sanda na Lincolnshire sun bayyana cewa za a fitar da ƙarin sabuntawa da zaran sun samu.

Lura cewa wannan lamari ne mai gudana, kuma za mu samar da sabuntawa yayin da ƙarin bayani ke samun dama.

Source: Lincolnshire Live