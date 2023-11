LEGO x Fortnite Crossover An Tabbatar: Wani Sabon Zamani na Wasan Ƙirƙirar Ƙirƙirar

By

LEGO ta sanar a hukumance akan Twitter cewa babban abin da ake jira na LEGO x Fortnite crossover da gaske yana faruwa. Duk da yake har yanzu cikakkun bayanai ba su da yawa, hasashe suna ba da shawarar cewa 'yan wasa za su sami damar nutsar da kansu cikin ƙwarewar wasan caca ta musamman inda suke sarrafa nau'ikan LEGO na haruffan Fortnite da suka fi so, cikakke tare da ikon nawa da fasaha.

An saita don faruwa a ranar Disamba 7, taron LEGO x Fortnite zai kasance ɗayan nau'ikan wasan kwaikwayo uku masu ban sha'awa waɗanda aka gabatar ga Fortnite a wata mai zuwa. Sai dai ba duka ba ne—Magoya bayan Eminem za su yi farin ciki da sanin cewa mashahurin mawakin rapper zai fito na musamman a wasan a matsayin wani bangare na taron kide-kide kai tsaye a ranar 2 ga Disamba.

Idan hakan bai isa ya sami magoya baya su yi ta taho-mu-gama ba, raɗaɗin yuwuwar haɗin gwiwar Doctor Who x Fortnite yana yaduwa. Duk da yake ba a tabbatar da shi ba tukuna, an yi imanin cewa wannan haɗin gwiwar na iya zama bikin cika shekaru 60 na fitattun jerin talabijin na Birtaniyya, wanda aka fara watsawa a watan Nuwamba 1963. Don ƙara tashin hankali, jerin sassa uku da ke nuna David Tennant yana mai da martani ga matsayinsa na Doctor. an saita shi a ƙarshen Nuwamba 2023.

The LEGO x Fortnite crossover yayi alƙawarin kawo sabon salo mai ban sha'awa ga wasan, yana haɗa alamar LEGO ƙaunataccen tare da wasan kwaikwayo na Fortnite. 'Yan wasa za su iya tsammanin duniyar da tunaninsu ya zo rayuwa ta hanyar tubalin dijital, yana buɗe damar ƙirƙira mara iyaka.

Shin kuna shirye don fara wannan babban kasada? Bari mu sani a cikin maganganun da ke ƙasa kuma ku kasance da mu don ƙarin sabuntawa akan taron LEGO x Fortnite.

