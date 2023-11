Shin Walmart Plus da Sam's Club Plus iri ɗaya ne?

A cikin duniyar dillali, Walmart da Sam's Club fitattun sunaye biyu ne waɗanda suka yi daidai da siyayya mai araha. Dukansu suna ba da shirye-shiryen membobinsu, Walmart Plus da Sam's Club Plus, waɗanda ke ba da fa'idodi na musamman ga abokan cinikinsu masu aminci. Duk da haka, yana da mahimmanci a lura cewa waɗannan shirye-shiryen biyu ba iri ɗaya ba ne, duk da kamanceceniyansu.

Menene Walmart Plus?

Walmart Plus sabis ne na tushen biyan kuɗi wanda Walmart ke bayarwa, ɗayan manyan kantunan dillalai a duniya. Don kuɗin kowane wata ko na shekara, membobin suna samun dama ga fa'idodi iri-iri, gami da bayarwa mara iyaka kyauta akan abubuwan da suka cancanta, rangwamen mai, da saukaka siyayya ta wayar hannu. Walmart Plus yana nufin haɓaka ƙwarewar siyayya ga abokan cinikinta ta hanyar samar da ƙarin dacewa da ƙima.

Menene Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, a daya bangaren, shirin zama memba ne wanda Sam's Club, kulob din sito ne mallakar Walmart. Tare da kuɗin shekara-shekara, membobi suna samun dama ga fa'idodi daban-daban, kamar farkon sa'o'in siyayya, ladan kuɗi akan siyayyar cancanta, jigilar kaya kyauta akan yawancin abubuwan kan layi, da ƙarin rangwame akan zaɓin ayyuka. Sam's Club Plus an ƙera shi ne don biyan buƙatun masu siyayya da ƙananan ƴan kasuwa, yana ba su babban tanadi da fa'idodi na musamman.

Menene bambance-bambance tsakanin Walmart Plus da Sam's Club Plus?

Duk da yake duka shirye-shiryen biyu suna ba da fa'ida ga membobin su, akwai bambance-bambance masu ban sha'awa tsakanin Walmart Plus da Sam's Club Plus. Walmart Plus yana mai da hankali kan samar da dacewa da abubuwan yau da kullun ga abokan cinikin sa, tare da mai da hankali kan zaɓuɓɓukan bayarwa kyauta. A gefe guda kuma, Sam's Club Plus yana kai hari ga masu siyayya da yawa da kuma ƙananan masu kasuwanci, yana ba su damar samun samfuran samfura da yawa a adadi mai yawa akan farashi mai rahusa.

A ƙarshe, Walmart Plus da Sam's Club Plus na iya raba kamanceceniya azaman shirye-shiryen zama membobin da Walmart ke bayarwa, amma suna biyan bukatun abokin ciniki daban-daban. Walmart Plus yana nufin samar da dacewa da ƙima ga masu siyayya na yau da kullun, yayin da Sam's Club Plus ke hari ga masu siyayya da ƙananan masu kasuwanci. Ko da wane shirin da kuka zaɓa, duka biyun suna ba da fa'idodi na keɓancewa waɗanda zasu iya haɓaka ƙwarewar siyayya.