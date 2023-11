Shin an daina ba da izinin rigakafin Pfizer COVID?

By

Shin Pfizer COVID Ba a Ba da izini ba?

A cikin ɓangarorin ɓoyayyiyar bayanan kwanan nan da ke yawo a kan dandamali na kafofin watsa labarun, da'awar sun fito suna ba da shawarar cewa rigakafin Pfizer-BioNTech COVID-19 ba shi da izini don amfani. Wadannan jita-jita sun haifar da rudani da damuwa a tsakanin mutanen da suka samu ko kuma aka shirya karbar maganin. Koyaya, yana da mahimmanci a fayyace cewa waɗannan da'awar gaba ɗaya ƙarya ce.

Alurar rigakafin Pfizer-BioNTech COVID-19, wanda Pfizer ya haɓaka tare da haɗin gwiwar BioNTech, ya kasance an ba da izini don amfani da gaggawa ta ƙungiyoyin gudanarwa daban-daban a duk duniya, gami da Hukumar Abinci da Magunguna ta Amurka (FDA), Hukumar Kula da Magunguna ta Turai (EMA), da Duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya (WHO). Waɗannan ƙungiyoyin sun yi nazari sosai kan amincin allurar da ingancin bayanan kafin ba da izini.

Wataƙila ruɗani ya taso saboda ƙarewar izinin amfani da gaggawa (EUA) don maganin Pfizer-BioNTech a Amurka. Koyaya, yana da mahimmanci a lura cewa ƙarshen EU ba yana nufin ba a ba da izinin maganin ba. Madadin haka, yana nuna cewa maganin ya canza daga yanayin amfani na gaggawa zuwa cikakken matsayin yarda.

FAQ:

Tambaya: Menene izinin amfani da gaggawa ke nufi?

A: Izinin amfani da gaggawa hanya ce ta kayyadewa wacce ke ba da damar yin amfani da samfuran likitanci, kamar alluran rigakafi, yayin bala'in lafiyar jama'a. Yana tabbatar da cewa za a iya samar da magunguna masu yuwuwar ceton rai da sauri, tun ma kafin a kammala duk buƙatun ka'idojin gargajiya.

Tambaya: Shin an amince da cikakken maganin Pfizer-BioNTech COVID-19?

A: Ee, maganin Pfizer-BioNTech COVID-19 ya sami cikakken izini daga hukumomin gudanarwa daban-daban, gami da FDA, EMA, da WHO. An yi gwaji mai tsauri da kimantawa don tabbatar da aminci da ingancin sa.

Tambaya: Shin maganin Pfizer-BioNTech COVID-19 har yanzu yana da tasiri?

A: Ee, maganin Pfizer-BioNTech COVID-19 ya tabbatar da yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar COVID-19, rashin lafiya mai tsanani, da kuma asibiti. Nazari da yawa da kuma bayanan gaskiya sun nuna ingancinsa akai-akai.

A ƙarshe, iƙirarin da ke ba da shawarar cewa ba a ba da izinin rigakafin Pfizer-BioNTech COVID-19 gabaɗaya ba. Maganin ya kasance yana da izini don amfani da gaggawa kuma ya sami cikakken izini daga hukumomin gudanarwa a duk duniya. Yana da mahimmanci a dogara da ingantattun bayanai daga amintattun tushe kuma tuntuɓi ƙwararrun kiwon lafiya don kowace damuwa ko tambayoyi game da rigakafin COVID-19.