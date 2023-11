By

Shin Lowes mallakar Walmart ne?

A cikin duniyar ƙwararrun ƴan kasuwa, yana da sauƙin samun ruɗani game da waɗanne kamfanoni ne suka mallaka. Wata tambaya gama gari wacce sau da yawa ke tasowa ita ce ko Lowe's, sanannen shagon inganta gida, mallakar Walmart ne. Mu shiga cikin wannan maudu’in, mu share duk wani kuskure.

Mallakar:

A'a, Lowe's ba na Walmart bane. Waɗannan ƴan kasuwa guda biyu ƙungiyoyi ne daban tare da tsarin mallakar su. Lowe's Companies, Inc., wanda aka fi sani da Lowe's, kamfani ne na kasuwancin jama'a da aka jera a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta New York. A gefe guda kuma, Walmart Inc., kuma kamfani ne da ake siyar da jama'a, yana gudanar da nasa jerin shagunan sayar da kayayyaki.

Game da Lowe's:

Lowe's sanannen ingantaccen gida ne na Amurka da kantin kayan aiki wanda ke ba da samfuran samfura da yawa don masu sha'awar DIY, masu gida, da 'yan kwangila. An kafa shi a cikin 1946, Lowe's ya girma ya zama dillali na biyu mafi girma a cikin gida a Amurka, tare da dubban shaguna a duk faɗin ƙasar. Kamfanin yana mai da hankali kan samar wa abokan ciniki samfurori masu inganci, sabis na musamman, da kuma shawarwarin ƙwararrun ayyukan inganta gida.

Game da Walmart:

Walmart, wanda aka kafa a cikin 1962, shine babban dillali a duniya. Yana aiki da jerin manyan kantuna, shagunan sashe rahusa, da shagunan kayan abinci a ƙasashe daban-daban. An san Walmart don dabarun "ƙananan farashin yau da kullun", yana ba da samfuran samfura da yawa a farashi mai araha. Kamfanin yana da tasiri mai mahimmanci a Amurka kuma babban dan wasa ne a cikin masana'antar dillalai na duniya.

FAQ:

Tambaya: Shin akwai wata alaƙa tsakanin Lowe's da Walmart?

A: Yayin da Lowe's da Walmart dukkansu ƴan kasuwa ne, babu wata alaƙa kai tsaye ko alaƙar mallaka tsakanin kamfanonin biyu.

Tambaya: Zan iya samun samfurori iri ɗaya a Lowe's da Walmart?

A: Ee, duka Lowe's da Walmart suna ba da samfuran haɓaka gida iri-iri, kodayake zaɓin samfuran su da dabarun farashi na iya bambanta.

Tambaya: Wane kamfani ne ya fi girma, Lowe's ko Walmart?

A: Walmart ya fi na Lowe girma sosai dangane da kudaden shiga, adadin kantin sayar da kayayyaki, da kasancewar duniya.

A ƙarshe, Lowe's da Walmart ƙungiyoyi ne daban tare da tsarin mallakar su. Duk da yake kamfanonin biyu suna aiki a cikin masana'antar tallace-tallace, suna da nau'ikan kasuwanci da dabaru daban-daban. Don haka, lokaci na gaba da kuke shirin aikin haɓaka gida, za ku san inda za ku shugabanci – Lowe's don buƙatun ku na DIY da Walmart don samfuran yau da kullun masu ƙarancin farashi.