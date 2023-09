Intel Yana Saki Sabunta Direbobin Zane Don Yan Wasan Starfield

Intel ta fitar da sabon direba mai zane, nau'in 31.0.101.4672, wanda aka kera musamman don masu amfani da Arc A-Series da Iris Xe GPUs waɗanda ke buga wasan da ake tsammani sosai Starfield. Wannan sabuntawa yana magance batutuwa da yawa waɗanda 'yan wasa suka ci karo da su, gami da lokutan lodi da sauri, ingantacciyar kwanciyar hankali, da rage kayan aikin gani.

Bayan ƙaddamar da Starfield a farkon samun dama, masu katin zane na Intel Arc sun fuskanci kurakurai da yawa waɗanda suka lalata kwarewar wasan su. Wasu daga cikin waɗannan batutuwan sun kasance sananne musamman, kamar wasan ya gaza farawa ko faɗuwa jim kaɗan bayan ƙaddamar da shi. A baya can, abin mamaki ne cewa Intel ba shi da direban da ya shirya wasan don wannan take da ake tsammani, la'akari da tarihin su na samar da sabbin direbobi da ingantawa.

Koyaya, an sake sabunta direban beta kwanakin da suka gabata, yana bawa masu amfani da Arc GPU damar a ƙarshe su shiga cikin wasan, kodayake a farkon samun damar sa. Intel ya tabbatar da cewa wannan direban beta zai sami ƙarin gyare-gyare da daidaitawa don tabbatar da ingantaccen aiki.

Sabbin direban zane-zane, 31.0.101.4672 WHQL, yana magance wasu takamaiman batutuwan da suka shafi Starfield, gami da raguwa mai yawa a lokutan lodin wasa, haɓaka kwanciyar hankali, da gyare-gyare don ɓarna na rubutu da flickers wuri.

Duk da waɗannan gyare-gyare, har yanzu akwai wasu sanannun batutuwa a cikin wasan da Intel ke aiki a kai, kamar rashin zaman lafiyar aikace-aikacen a wasu wurare, rubutun rubutu a kan tushen haske, da ƙananan bayanan rubutu akan takamaiman abubuwa. Intel kuma yana magance batutuwa tare da wasu taken software, gami da Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI, da Adobe After Effects.

Bugu da ƙari, Intel yana binciken haɓakar da ba a bayyana ba a cikin saurin fan don Arc GPUs. Ya kamata 'yan wasa su ci gaba da zaɓar babban saiti ko ƙananan saitunan don mafi kyawun kwanciyar hankali.

Don cikakken bincike na aikin Starfield akan katunan zane daban-daban da aka saki daga 2017 zuwa yanzu, koma zuwa jagoran Ayyukanmu na Starfield PC.

