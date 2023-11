Ƙofar Baldur 3: Magance Matsalolin Wasan Tare da Babban Faci

By

Ƙofar Baldur's Gate 3, wasan da ake jira sosai, kwanan nan ya fitar da babban facinsa na huɗu da nufin warware batutuwa sama da 1,000. Wannan babban sabuntawa yana nuna sadaukarwar masu haɓakawa don samar da ingantacciyar ƙwarewar wasan ga 'yan wasa.

Wani abin lura shine iyawar 'yan wasan na tsaftace kansu. Wannan fasalin ba kawai yana ƙara taɓawa na zahiri ba a wasan amma yana haɓaka ƙwarewar nutsewa. 'Yan wasa yanzu suna iya samun halayensu su kula da tsaftar mutum, suna ƙara ƙarin sahihanci ga wasan.

Bugu da ƙari, facin yana magance matsalolin da yawa waɗanda 'yan wasan suka ci karo da su tun lokacin da aka fitar da wasan. Duk da yake ana iya samun ainihin bayanan bayanan facin akan IGN.com, abin yabawa ne cewa masu haɓakawa sun yi aiki tuƙuru don kawar da duk wani kwari da batutuwan da al'ummar caca suka taso.

A cikin wasu labaran RPG, inuwar da ake tsammani na fadada Erdtree na Elden Ring a halin yanzu yana kan ci gaba. Kamfanin iyaye na FromSoftware, mai haɓakawa a bayan Elden Ring, ya tabbatar da cewa ƙirƙirar wannan sabon abun ciki yana ci gaba cikin sauƙi. Kodayake har yanzu ba a sanar da ranar saki ba, wannan sabuntawa alama ce mai ƙarfafawa ga masu sha'awar da ke jiran faɗaɗawa.

Juya hankalinmu zuwa Far Cry 6, Ubisoft kwanan nan ya yi sanarwa game da tallafin wasan. Kamfanin ya bayyana cewa yayin da goyan bayan sabon take a cikin ikon amfani da sunan Far Cry ya ƙare a hukumance, hanyoyin kan layi za su kasance ga 'yan wasa nan gaba. Wannan labarin yana tabbatar wa 'yan wasa cewa za su iya ci gaba da jin daɗin fasalin wasan kwaikwayo da yawa duk da ƙarshen tallafin hukuma.

A ƙarshe, sabon facin Baldur's Gate 3 yana nuna himmar ƙungiyar ci gaba na haɓaka wasan ga 'yan wasa. Tare da warware batutuwa masu yawa, gami da ƙari na injiniyoyi masu tsafta, wasan yanzu yana ba da ƙarin ƙwarewa da ƙwarewa. Bugu da ƙari, sabuntawa game da ci gaban Inuwar Erdtree don faɗaɗawar Elden Ring da ci gaba da kasancewa na Far Cry 6 na kan layi yana ba da farin ciki ga masu sha'awar RPG.