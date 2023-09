Masanin ilimin taurari Brian May yana Taimakawa Taswirar Asteroid Bennu don Ofishin Jakadancin NASA na OSIRIS-REx

Masanin ilmin taurari Brian May, wanda aka fi sani da jagorar dan wasan gitar na almara na ƙungiyar rock Queen, ya ba da gudummawa mai mahimmanci ga aikin NASA na OSIRIS-REx. May, wacce ke da digirin digirgir a fannin ilmin taurari, ta shiga taswirar taswirar tauraron dan adam Bennu, wanda aikin da aka tsara zai dauko samfurin daga.

Haɗin gwiwar May da NASA ya fara ne a cikin 2015 lokacin da ya yi aiki a kan aikin New Horizons, wanda ya aika da jirgin sama don tashi ta Pluto. Ya kirkiro hoton sitiriyo mai inganci na farko na Pluto, inda ya nuna basirarsa ba kawai a matsayin mawakin dutse ba har ma a matsayin masanin ilmin taurari.

Don manufa ta OSIRIS-REx, May ta yi aiki tare da masanin kimiyya Claudia Manzoni don ƙirƙirar ainihin hotunan 3D na ayyukan sararin samaniya. Ta yin amfani da waɗannan hotuna, May ta taimaka taswirar Bennu kuma ta nemo yankin sauka lafiya don binciken da zai tattara samfurin asteroid. Kwarewarsa da sabbin hanyoyin da ya bi sun burge daraktan manufa Dante Lauretta, wanda ya bayyana sitiriyo na May a matsayin “babban kayan aiki” wanda ya taimaka wajen nemo wurin sauka mai dacewa.

sadaukarwar May ga kimiyya da binciken sararin samaniya ya bayyana a cikin shigarsa da ayyukan NASA. Sha'awar ilimin taurari ya sa ya ci gaba da karatun digiri na uku a fannin ilmin taurari, kuma ya ci gaba da ba da gudummawa a fannin yayin da yake ba da gudummawar dawwama ga duniyar waƙa a matsayin marubucin waƙa ga Sarauniya.

Saukowar samfurin OSIRIS-REx a cikin hamadar Utah a ranar 24 ga Satumba zai nuna gagarumin ci gaba a cikin manufar NASA na dawo da samfurin asteroid zuwa Duniya. Gudunmawar Brian May ga wannan manufa tana nuna maɓalli na musamman na kiɗa da kimiyya, tare da nuna hazaka da ire-iren abubuwan da ɗaiɗaikun mutane suke da shi a cikin abubuwan da suka fi dacewa da su na farko na ƙwarewar su.

