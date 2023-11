By

Nawa ne dangin Walmart ke samu kowace rana?

A fagen tallace-tallace, ƙananan sunaye suna ɗaukar nauyi kamar Walmart. Tare da sararin cibiyar sadarwa na shaguna da kuma kasancewar kan layi, kamfanin ya zama gidan wutar lantarki na duniya. Amma ka taɓa yin mamakin adadin kuɗin da dangin Walmart ke samu a kullum? Bari mu shiga cikin lambobi sannan mu yi karin haske kan wannan batu mai jan hankali.

Iyalin Walmart, waɗanda galibi ake kira dangin Walton, ɗaya ne daga cikin iyalai mafi arziki a duniya. An samo arzikinsu da farko daga hannun jarin mallakarsu a Walmart Inc., kamfanin dillalan dillalai na kasa da kasa wanda Sam Walton ya kafa a 1962. An rarraba dukiyar iyali tsakanin mambobi da dama, ciki har da Alice Walton, Jim Walton, da Rob Walton, da sauransu.

A cewar Forbes mai bin diddigin biliyoyin kudi na hakika, an kiyasata yawan dukiyar dangin Walmart ya kai dala biliyan 200. Wannan adadi mai ban mamaki ya sa su zama ɗaya daga cikin iyalai mafi arziki a duniya. Koyaya, yana da mahimmanci a lura cewa wannan ƙimar kuɗin ba daidai yake da abin da suke samu na yau da kullun ba.

Don ƙididdige yawan kuɗin da suke samu na yau da kullun, muna buƙatar la'akari da abubuwa daban-daban kamar zuba jari, rabon kuɗi, da sauran hanyoyin samun kudaden shiga. Abin takaici, ainihin bayanin game da kuɗin shiga yau da kullun ba a samuwa a shirye. Koyaya, yana da aminci a ɗauka cewa abin da suke samu na yau da kullun yana da yawa, idan aka yi la'akari da girma da ribar Walmart.

FAQ:

Tambaya: Menene ƙimar kuɗi?

A: Ƙimar net ita ce jimilar ƙimar kadarorin mutum ko mahaluki ban da haƙƙinsu. Yana da ma'auni na dukiya da matsayin kuɗi.

Tambaya: Ta yaya ake rarraba dukiyar dangin Walmart?

A: Ana rarraba dukiyar dangin Walmart a tsakanin 'yan uwa daban-daban, tare da mafi girman kaso na Alice Walton, Jim Walton, da Rob Walton.

Tambaya: Shin akwai wasu hanyoyin samun kuɗi ga dangin Walmart?

A: Yayin da yawancin dukiyarsu ta fito ne daga hannun jarin mallakar su a Walmart, iyali kuma na iya samun jari a wasu kasuwanci da kadarorin da ke samar da ƙarin kudin shiga.

A ƙarshe, yayin da ba za mu iya samar da ainihin adadi na kuɗin shiga na yau da kullun na dangin Walmart ba, babu shakka yana da mahimmanci idan aka yi la'akari da ƙimar ƙimar su mai yawa. Yayin da ’yan kasuwar ke ci gaba da bunƙasa, mai yiwuwa arzikin iyali ya ƙaru, yana ƙarfafa matsayinsu na ɗaya daga cikin iyalai mafi arziki a duniya.