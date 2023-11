By

Yara nawa ne mai gidan Walmart yake da su?

A cikin mulkin ƙwararrun 'yan kasuwa, Walmart ya daɗe da zama sunan gida. Sam Walton ne ya kafa shi a cikin 1962, kamfanin ya girma ya zama babban dillali a duniya. A matsayin fuskar da ke bayan wannan daular duniya, mutane da yawa suna sha'awar rayuwar mutumin da ya fara duka. Wata tambaya da ta kan taso ita ce: yara nawa ne Sam Walton ya haifa?

Sam Walton, wanda ya kafa Walmart, yana da yara guda hudu. An haifi ɗansa na farko, Samuel Robson Walton, a shekara ta 1944. Rob Walton, kamar yadda aka fi sani da shi, ya taka muhimmiyar rawa wajen ci gaba da nasarar Walmart. Ya rike mukamin shugaban kamfanin daga shekarar 1992 zuwa 2015, inda ya bi sahun mahaifinsa.

An haifi John Thomas Walton, ɗa na biyu na Sam Walton a shekara ta 1946. Abin baƙin ciki, John Walton ya rasu a wani hatsarin jirgin sama a shekara ta 2005. Duk da mutuwarsa na rashin jin daɗi, za a iya tunawa da tasirinsa a kan kamfanin da kuma ayyukan taimakon iyalinsa.

Jim Walton, ɗa na uku na Sam Walton, an haife shi a shekara ta 1948. A halin yanzu mamba ne na hukumar gudanarwa na Walmart kuma yana taka rawa sosai a harkokin gudanarwar kamfanin. An san shi don yanayin ƙarancinsa, Jim ya ba da gudummawa mai mahimmanci ga kasuwancin iyali.

Karamin ‘ya’yan Sam Walton ita ce Alice Walton, wadda aka haifa a shekarar 1949. Duk da yake ba ta shiga cikin ayyukan yau da kullun na Walmart ba, Alice ta yi suna a matsayin mai tattara kayan fasaha da kuma taimakon jama’a. Ta kafa Crystal Bridges Museum of American Art a Bentonville, Arkansas, wanda ke nuna tarin tarin ta.

FAQ:

Tambaya: Wanene mai kamfanin Walmart?

A: Wanda ya kafa Walmart shine Sam Walton. Duk da haka, tun bayan rasuwarsa a shekarar 1992, an rarraba ikon mallakar kamfanin a tsakanin magadansa.

Tambaya: Yara nawa ne Sam Walton ya haifa?

A: Sam Walton yana da yara hudu: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton, da Alice Walton.

Tambaya: Shin kowane ɗayan yaran Sam Walton yana da hannu a Walmart?

A: Ee, uku daga cikin yaran Sam Walton sun shiga cikin Walmart. Rob Walton ya yi aiki a matsayin shugaban kamfanin, Jim Walton memba ne a kwamitin gudanarwa, kuma Alice Walton ta mai da hankali kan ayyukanta, gami da tattara kayan fasaha da taimakon jama'a.

Q: Mene ne Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art gidan kayan gargajiya ne wanda Alice Walton ya kafa a Bentonville, Arkansas. Yana da tarin tarin fasaha na Amurka kuma sanannen abin jan hankali ne na al'adu.

Kamar yadda gadon Sam Walton ke rayuwa ta hanyar 'ya'yansa, Walmart ya ci gaba da bunƙasa a matsayin gidan sayar da kayayyaki. Ba shakka gudummawar zuriyarsa ta taka muhimmiyar rawa wajen tsara nasarar da kamfanin ya samu a duniyar tallace-tallace.