Ta yaya za ka share Undeletable apps a kan Samsung?

Abubuwan da ba za a iya share su ba na iya zama ɓarna akan kowace wayar hannu, gami da na'urorin Samsung. Waɗannan aikace-aikacen da aka riga aka shigar, kuma aka sani da bloatware, galibi suna ɗaukar sararin ajiya mai mahimmanci kuma ba za a iya cire su cikin sauƙi ba. Duk da haka, akwai 'yan hanyoyin da za ka iya kokarin share wadannan m apps da kuma dawo da na'urar ta ajiya.

Ofayan zaɓi shine kashe app ɗin. Kashe aikace-aikacen da gaske yana ɓoye shi daga aljihunan na'urarka kuma yana hana shi aiki a bango. Don kashe app akan na'urar Samsung, je zuwa Settings, sannan Apps, sannan zaɓi app ɗin da kake son kashewa. Daga can, danna maɓallin Disable. Ka tuna cewa kashe ƙa'idar na iya haifar da wasu fasaloli ko ayyuka su zama babu.

Idan kashe app ɗin bai isa ba, zaku iya gwada amfani da ƙa'idar ɓangare na uku don cire ta. Akwai apps da yawa da ake samu akan Google Play Store waɗanda ke da'awar za su iya cire bloatware. Waɗannan ƙa'idodin galibi suna buƙatar samun tushen tushe, wanda ke nufin kana buƙatar samun gata na gudanarwa akan na'urarka. Koyaya, rutin na'urar na iya ɓata garantin ku kuma yana iya haifar da wasu batutuwa, don haka ci gaba da taka tsantsan.

Wata hanyar da za a goge aikace-aikacen da ba a iya gogewa ita ce ta amfani da gadar Debug Bridge (ADB). ADB kayan aiki ne na layin umarni wanda ke ba ku damar sadarwa tare da na'urar ku ta Android daga kwamfuta. Ta hanyar haɗa na'urar Samsung ɗin ku zuwa kwamfuta da amfani da umarnin ADB, zaku iya cire kayan aikin tsarin da ba a iya cirewa ba. Wannan hanyar tana buƙatar wasu ilimin fasaha kuma tana iya zama haɗari idan ba a yi daidai ba, don haka ana ba da shawarar ga masu amfani da ci gaba.

FAQ:

Tambaya: Menene apps waɗanda ba za a iya goge su ba?

A: Aikace-aikacen da ba za a iya share su ba, kuma aka sani da bloatware, an riga an shigar da aikace-aikacen akan wayoyin hannu waɗanda ba za a iya cire su cikin sauƙi ta hanyar yau da kullun ba.

Tambaya: Me yasa zan so in goge aikace-aikacen da ba za a iya gogewa ba?

A: Ka'idodin da ba za a iya sharewa galibi suna ɗaukar sararin ajiya kuma suna iya aiki a bango, mai yuwuwar yin tasiri ga aikin na'urar. Cire su na iya 'yantar da sarari da haɓaka ayyuka gaba ɗaya.

Q: Zan iya share undeletable apps ba tare da rutin ta Samsung na'urar?

A: Kashe ƙa'idar ita ce hanya mafi sauƙi don "share" aikace-aikacen da ba za a iya sharewa ba tare da rooting ba. Koyaya, cire gaba ɗaya app na iya buƙatar samun tushen tushen ko amfani da hanyoyin ci gaba kamar ADB.

Tambaya: Shin yana da lafiya don tushen na'urar Samsung ta?

A: Rooting na'urarka na iya ɓata garantinka kuma yana iya haifar da matsalolin tsaro ko kwanciyar hankali. Ana ba da shawarar yin bincike sosai game da haɗari da fa'idodi kafin a ci gaba da rooting.

A ƙarshe, yayin da share undeletable apps a kan Samsung na'urorin na iya zama kalubale, akwai hanyoyin samuwa don mai da na'urarka ta ajiya. Ko yana kashe ƙa'idar, ta amfani da ƙa'idodi na ɓangare na uku, ko amfani da umarnin ADB, yana da mahimmanci a auna kasada da fa'idodi kafin yin ƙoƙarin kowane ɗayan waɗannan hanyoyin.