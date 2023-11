By

Ta yaya zan kawar da apps maras so akan wayar Android?

Idan kai mai amfani da Android ne, mai yiwuwa ka sami kanka da ɗimbin faifan app, cike da aikace-aikacen da ba ka yi amfani da su ba ko kuma ba ka taɓa so ba tun farko. Abin farin ciki, cire maras so apps daga Android phone ne in mun gwada da sauki tsari. Anan ga jagorar mataki-mataki don taimaka muku lalata na'urarku da dawo da sararin ajiya mai mahimmanci.

1. Gano ƙa'idodin da ba'a so: Fara da gano ƙa'idodin da kuke son cirewa. Waɗannan na iya zama ƙa'idodin da aka riga aka shigar waɗanda suka zo tare da wayarka ko aikace-aikacen da kuka zazzage amma ba sa buƙata. Kuna iya nemo jerin duk aikace-aikacen da kuka shigar ta hanyar zuwa saitunan wayarku kuma zaɓi zaɓin “Apps” ko “Applications”.

2. Cire ta hanyar saitunan: Da zarar kun gano ƙa'idodin da ba a so, koma cikin jerin ƙa'idodin kuma ku taɓa ƙa'idar da kuke son cirewa. Wannan zai kai ku zuwa shafin saitunan app. Nemo maɓallin "Uninstall" ko "Cire" kuma danna shi. Tabbatar da aikinku lokacin da aka sa ku, kuma za a cire app ɗin daga na'urar ku.

3. Cire ta cikin aljihunan app: A madadin, zaku iya cire kayan aikin kai tsaye daga aljihunan app ɗin ku. Bude drawer app ta hanyar zazzage sama ko ƙasa akan allon gida, sannan nemo app ɗin da kuke son cirewa. Danna ka riƙe gunkin ƙa'idar har sai menu ya bayyana, sannan ja app ɗin zuwa zaɓin "Uninstall" ko "Cire".

FAQ:

Tambaya: Zan iya cire kayan aikin da aka riga aka shigar?

A: Yayin da wasu aikace-aikacen da aka riga aka shigar za a iya cire su, wasu na iya ba ku damar kashe su kawai. Kashe ƙa'idar zai cire shi daga aljihun app ɗin ku kuma ya hana shi aiki, amma har yanzu zai mamaye sararin ajiya akan na'urar ku.

Tambaya: Idan na cire app da gangan fa?

A: Kar ka damu! Idan ka cire app ba da gangan ba, koyaushe zaka iya sake shigar da shi daga Google Play Store ko kowace tushen amintaccen tushe.

Tambaya: Zan iya sake shigar da app da na cire a baya?

A: E, za ku iya sake shigar da duk wata manhaja da kuka cire matukar tana nan a kantin sayar da manhajar ko kuna da ajiyar fayil na APK na app.

Ta hanyar bin waɗannan matakai masu sauƙi, zaka iya cire apps maras so daga wayarka ta Android, yantar da sararin ajiya da kuma daidaita na'urarka. Don haka, ci gaba da lalata wayarku don ƙirƙirar ingantaccen tsari da ƙwarewar wayar hannu.