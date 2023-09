Canza Iska Mai Zafi Zuwa Ruwan Sha: Wani Sabon Cigaba A Cikin Girbin Ruwa

By

Masu bincike a Jami'ar Texas a Austin sun sami ci gaba sosai a yunkurin samar da mafita ga matsalar karancin ruwa. A cikin binciken da suka yi na baya-bayan nan, wanda aka buga a cikin Proceedings of the National Academy of Sciences, sun ƙera wani na'ura mai suna hydrogel wanda zai iya fitar da tsaftataccen ruwan sha daga iska mai zafi ta hanyar amfani da hasken rana kawai.

Hydrogel yana ba da damar fitar da ruwa cikin sauri da inganci daga yanayin, ko da a yanayin zafi sama da digiri 104, yana mai da shi dacewa da wuraren da ke fama da zafi mai yawa da ƙarancin samun ruwa mai tsabta. Da wannan fasaha, mutane za su iya debo ruwa ta hanyar ajiye na'ura a waje, ba tare da buƙatar ƙarin amfani da makamashi ba.

Hydrogel na iya samar da tsakanin kilogiram 3.5 zuwa 7 na ruwa a kowace kilogiram na kayan gel, dangane da yanayin zafi. Abin da ya bambanta wannan bincike shine daidaitawar hydrogel zuwa microgels, wanda ke haɓaka sauri da inganci na kama ruwa da saki. Ta hanyar canza hydrogel zuwa ƙananan ƙananan ƙwayoyin cuta, masu binciken sun ɓullo da ingantaccen sorbent wanda zai iya ƙara yawan samar da ruwa ta hanyar zagayowar yau da kullun.

Haɓaka fasaha shine mataki mai mahimmanci na gaba. Masu binciken sun yi niyyar mayar da sakamakon bincikensu zuwa wani tsari mai rahusa, mai šaukuwa don samar da tsaftataccen ruwan sha da za a iya amfani da shi a duk duniya. Wannan ci gaban na iya zama canjin rayuwa ga al'ummomin da ba su da isasshen ruwan sha, kamar a Habasha, inda kusan kashi 60% na al'ummar kasar ke fuskantar wannan kalubale.

Tsare-tsare na gaba don fasahar sun haɗa da haɓaka aikin injiniya na microgels don haɓaka ingantaccen aiki. Masu binciken kuma suna binciken yadda ake amfani da kayan halitta don rage farashin samarwa. Koyaya, ƙalubalen sun kasance a cikin haɓaka samar da sorbent da tabbatar da dorewar samfurin. Bugu da ƙari, ana ci gaba da ƙoƙarin ƙirƙirar nau'ikan na'urar mai ɗaukar hoto don yanayin aikace-aikacen daban-daban.

Wannan ci gaban yana da yuwuwar samar da hasken bege ga yankunan da karancin ruwa ya shafa. Ƙarfin mai da iska mai zafi ya zama ruwan sha ta hanyar amfani da makamashin hasken rana ya kawo mana mataki ɗaya kusa da mafita mai ɗorewa wanda zai iya rage matsalolin ƙarancin ruwa a duniya.

Source:

Aikace-aikace na National Academy of Sciences