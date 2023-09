OSIRIS-REx Samfurin Capsule Yana Komawa Duniya Mai Load da Kayan Asteroid

By

Da sanyin safiyar Lahadi, 24 ga Satumba, samfurin samfurin OSIRIS-REx na kumbon kumbo zai sake shiga sararin samaniyar duniya, inda zai zo da shi kimanin oz 8.8 (gram 250) na dutse da aka tattara daga saman asteroid Bennu a shekarar 2020. Wannan samfurin ba wai kawai asteroid na farko na NASA ba ne. samfurin amma kuma mafi girma da aka taɓa tarawa a sararin samaniya.

Da zarar kumbon ya kai nisan kusan mil 63,000 sama da saman duniya, sako daga masu aiki a kasa zai haifar da sakin kafsul din, wanda zai rika jujjuyawa zuwa yanayin duniya. Sa'an nan jirgin zai karkata hanyarsa zuwa asteroid Apophis, yana ci gaba da aikinsa da sabon suna: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Bayan tafiyar sa'o'i hudu a cikin sararin samaniya, capsule zai shiga sararin samaniya a cikin gudun kusan 27,650 mph. Matsewar yanayin duniya zai haifar da isasshen zafi don lulluɓe capsule a cikin ƙwallon wuta mai zafi. Duk da haka, garkuwar zafi zai kare samfurin, yana kiyaye yanayin zafi kamar na Bennu.

Don tabbatar da sauka lafiya, za a tura parachutes. Na farko, drogue parachute zai daidaita saukowar capsule zuwa saurin subsonic, sannan a tura babban chute. Babban chute zai ɗauki capsule sauran hanyar, yana rage shi zuwa kusan 11 mph bayan taɓawa.

Da zarar capsule ya sauka a wani yanki da aka keɓance akan kewayon sojoji a Utah, ƙungiyar mai da za ta tunkare shi. Tawagar za ta bi hanyar kafsul din ta amfani da na'urorin zafi da na gani, da kuma dawo da shi da wuri-wuri don guje wa gurbata samfurin tare da muhallin duniya.

Bayan an gano su kuma an tattara su, za a yi jigilar capsule ta hanyar helikwafta zuwa wani daki mai tsabta na wucin gadi a kan iyakar soja. A can, za a fara sarrafa ta da rarrabuwar kawuna kafin a yi jigilar ta da jirgi zuwa Cibiyar Sararin Samaniya ta NASA ta Johnson da ke Houston. A cibiyar, za a rubuta samfurin, kulawa, da rarrabawa don bincike ga masana kimiyya a duniya.

Source: Nathan Marder