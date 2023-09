WoW Dragonflight Season Uku: Sabon Dungeons An Bayyana don Tafkin Kurkuku na Mythic +

Lokaci na uku mai zuwa na Duniyar Warcraft Dragonflight yayi alƙawarin sabbin abubuwan ban sha'awa ga 'yan wasa, musamman a cikin tafkin Mythic + na gidan kurkuku. Dangane da al'adar dawo da gidajen kurkuku na yau da kullun daga faɗaɗawa da suka gabata, yanayi na uku yana gabatar da ɗimbin gidajen kurkuku masu wartsakewa, ba tare da maimaitawa daga Dragonflight ko faɗaɗa baya ba. A karon farko a cikin wannan faɗaɗa, sabbin gidajen kurkukun da aka saki a cikin Dragonflight suma za a haɗa su a cikin tafkin Mythic +, yana ba 'yan wasa damar bincika Dawn na Infinite mai ban sha'awa.

Dawn of the Infinite, sabon megadungeon, an raba shi zuwa fuka-fuki biyu akan wahalar Mythic +, kowanne yana da shugabanni huɗu. Tare da wannan ƙari mai ban sha'awa, wasu gidajen kurkuku guda shida suna shiga haɗuwa. Waɗannan sun haɗa da fitattun tsofaffin makaranta kamar Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom, da Al'arshi na Tides.

Kashi na uku yana nuna jajircewar Blizzard na haɗa abubuwan jigo daga facin da ke gudana cikin gidan kurkuku na Mythic+. Dungeons kamar Darkheart Thicket da The Everbloom sun daidaita daidai da yanayin Druidic na Patch 10.2, yana mai da su zaɓi na nutsewa. Haɗin kai na Darkheart Thicket zuwa Mafarkin Emerald da ƙaƙƙarfan wasan jigo na Nelthion's Lair a cikin yanayi biyu suna nuna sadaukarwar Blizzard don ci gaba da ƙwarewar wasan kwaikwayo.

Dangane da wakilci, Yaƙin Azeroth da Legion faɗaɗa suna ɗaukar haske tare da dungeons biyu kowanne. Koyaya, rashin gidajen kurkuku daga faɗuwar Pandaria yana ci gaba a karo na biyu a jere. Yayin da Cataclysm ya sake dawowa tare da ƙari na Al'arshi na Tides, 'yan wasa har yanzu ba su ga Mythic + dungeons daga nau'ikan farko na wasan uku: Classic, Crusade Crusade, da Fushin Lich King.

Ko da yake ba a sanar da ainihin ranar da za a saki na kakar Dragonflight na uku ba, 'yan wasa za su iya tsammanin zuwansa a cikin kwata na huɗu na 2023, yana kawo sabbin ƙalubale masu ban sha'awa da abubuwan ban sha'awa.

Mythic +: Yanayin ƙalubale a cikin gidan kurkukun Duniya na Warcraft wanda ke ƙara wahala da lada, yana ba da ƙarin kuzari da gamuwa da buƙata fiye da gidan kurkuku.

Dawn of the Infinite: Wani sabon "megadungeon" a cikin duniyar Warcraft's Dragonflight fadada, ya rabu zuwa fuka-fuki biyu tare da shugabanni hudu kowanne akan wahalar Mythic +.

Abubuwan jigogi: labari, kayan ado, ko abubuwan wasan kwaikwayo waɗanda suka dace da babban jigo ko labarin faɗaɗa ko faci.

Mafarkin Emerald: Daula ta musamman a cikin Duniyar Yakin Yaki, wanda ke wakiltar kyawawan dabi'u da mara kyau.

