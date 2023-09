PUBG Wayar hannu 2.8: Canje-canje masu ban sha'awa da haɓakawa suna jira

By

Sabon kashi na PUBG Mobile, sigar 2.8, an saita shi don kawo wasu canje-canje masu ban sha'awa da haɓakawa ga ƙwarewar wasan. Daga sabbin bindigogi zuwa gabatar da sabon makamin melee, wannan sabuntawar yayi alƙawarin daɗaɗa fagen fama ga 'yan wasa a duniya.

Ɗaya daga cikin mahimman fasalulluka na sabuntawa shine sake fasalin wasu bindigogi da haɗe-haɗe. Famas yana karɓar sabon ƙirar 3D da sabunta ƙididdiga, yana mai da shi babban makami da ke samuwa na musamman azaman abin Drop na iska. A halin yanzu, AUG ba zai ƙara zama makamin Drop na Air ba, yana buƙatar 'yan wasa su nemo shi akan taswira. Waɗannan canje-canjen suna ba wa 'yan wasa zaɓi mai ban sha'awa tsakanin AUG da M416.

Gabatar da Dagger, sabon makamin melee da ake samu a duk taswirori. Sanya shi yana buɗe sabbin raye-raye don motsi da hare-hare, tare da fa'idodi na musamman a cikin jigogi. Dagger yana magance ƙara lalacewa ga maƙiyan PvE, gami da waɗanda aka ci karo da su a cikin yanayin Metro Royale.

Magoya bayan ACE32 za su yi farin cikin sanin cewa an inganta kwarewarsu da wannan makamin a cikin sabuntawa. An rage jujjuyawar da aka yi a kwance, kuma an tsabtace motsin harbe-harbe, wanda ya haifar da mafi santsi da kwanciyar hankali na harbi.

Ƙara ƙarin zurfi don dabarun yaƙi, abin da aka makala Kayan Aikin Gunpowder na Dabarun ya fara halarta. Bolts da aka yi amfani da su tare da foda a yanzu za su haifar da jinkirin fashewa a kan tasiri, yana ba 'yan wasa damar kawar da abokan gaba.

Sadarwa yana da mahimmanci a cikin PUBG Mobile, kuma sabuntawa yana gabatar da fasalin alamar murya mai wayo. Lokacin da aka kunna, tsarin yana ba da sanarwar sunan wuri mai alama, yana haɓaka haɗin kai. Hakanan ana aika bayanin wurin azaman saƙon rubutu a cikin taɗi, yana tabbatar da sadarwa mara kyau tsakanin membobin ƙungiyar.

Dangane da keɓancewa, ƴan wasa yanzu za su iya zaɓar samun abokan kallo a bayyane ko ɓoye yayin wasan. Wannan zaɓin yana bawa 'yan wasa damar daidaita ƙwarewar su zuwa abubuwan da suke so, ko dai yaƙi mai da hankali ne ko kuma sadarwa ta mu'amala.

Tare da duk waɗannan canje-canje masu ban sha'awa, PUBG Mobile Update 2.8 yana kawo farin ciki da sabbin abubuwa zuwa fagen fama. Daga sabbin bindigogi zuwa gabatarwar Dagger da Kayan aikin Gunpowder na Dabarun, 'yan wasa na iya tsammanin zurfafawa da ƙwarewar wasan caca. Don haka, sabunta wasan, nutse cikin sabbin fasalulluka, kuma shiga cikin abubuwan ban sha'awa mai cike da aiki a duniyar PUBG Mobile.

