Google Keep for Android Yana Samun Fasalin Tsara Rubutu

Google Keep for Android a ƙarshe yana fitar da sabon fasalin da ke ba masu amfani damar tsara rubutu. Wannan fasalin da ake buƙata sosai yana ba masu amfani damar keɓancewa da ƙara ba da fifiko ga rubutunsu ta hanyar ƙarfin hali, jajirce, rubutun rubutu, da salon kanun labarai. Sabuntawa a halin yanzu yana samuwa ne kawai don sababbin bayanai ba tsofaffi ba, kuma an iyakance shi ga aikace-aikacen Android, tare da tsarawa ba ya bayyana akan yanar gizo.

Don samun damar fasalin tsara rubutu, masu amfani za su ga sabon alamar “A” mai layi a cikin kayan aikin bayanin kula. Wannan zai buɗe menu tare da zaɓuɓɓuka don taken 1 (H1), yana kanan 2 (H2), ƙarfin XNUMX (HXNUMX), ƙarfin gwiwa, talifofin, da kuma ɗan adam, da kuma ɗan adam, da kuma sahihanci. Halin tsarawa yayi kama da sauran masu gyara rubutu.

Yayin da fasalin ke gudana a halin yanzu kuma maiyuwa baya samuwa ga duk masu amfani, Google ya sanar da cewa zai zo ga bayanan da ke akwai a cikin "makonni masu zuwa." Wannan fasalin yana samuwa ga duk abokan cinikin Google Workspace da masu amfani tare da Asusun Google na sirri.

Yana da mahimmanci a lura cewa za a adana tsarin lokacin yin kwafin rubutu daga wasu kafofin zuwa Google Keep. Koyaya, masu amfani zasu iya cire tsarin cikin sauƙi ta amfani da zaɓin "Clear Tsara" a cikin kayan aiki.

Gabaɗaya, wannan sabuntawa zuwa Google Keep yana ƙara sabon matakin gyare-gyare da sassauci ga ƙa'idar ɗaukar bayanan kula. Masu amfani yanzu sun sami ƙarin iko akan yadda rubutun su ya kasance, yana sauƙaƙa don haskaka mahimman bayanai ko ƙirƙirar bayanin kula.

