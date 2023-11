Sabon Faci na Dota 2 Yana Kawo Canje-canje na Ma'auni da Sabuntawa Masu Ban sha'awa

Valve Software ya fito da facin 7.42e da ​​ake tsammani don Dota 2, biyo bayan ƙarshen The International (TI) a ƙarshen Oktoba. Yayin da wasu 'yan wasa na iya fatan samun ƙarin sauye-sauye masu yawa, wannan sabuntawa yana mai da hankali kan daidaita ma'auni da tweaks lamba. Koyaya, yana magance rinjayen wasu jarumai masu ƙarfi, kamar Bristleback, Chaos Knight, da Ruhi Breaker, a cikin metagame na TI 2023.

Jarumai masu ƙarfi na tanki, babban lahani waɗanda ke sarrafa wasan daga farkon zuwa ƙarshe sun karɓi nerfs da ake buƙata sosai a cikin wannan facin. Bristleback, wanda aka fi sani da ginin sandar sa na Aghanim's-to-Bloodstone, ya sami raguwar yawan lalacewarsa na Quill Spray. Bugu da ƙari, ƙarfin Shard ɗin sa na Aghanim, Hairball, yanzu yana da guntun kewayon simintin gyare-gyare da tsayin daka. Halayen Level 20 na Bristleback, wanda ya ƙaru Quill Spray Stack Damage, shima ya raunana.

Chaos Knight, wanda ya kasance sanannen zaɓe don rawar ɗauka, ya ga gyare-gyare ga dorewar sa da ƙarfin noma. Hukuncin rayuwa da aka yi wa creeps na Chaos Strike an ƙara shi, tare da haɓaka mai mahimmanci a farashin mana don Phantasm. Wadannan canje-canjen suna nufin rage girman ikon wasansa na farko da kuma sanya shi da wahala a gare shi ya tursasa abokan hamayya a cikin layi.

Ruhi Breaker, gwarzon TI 2023, ya fuskanci ƙwaƙƙwaran ƙwaƙƙwaran ikonsa na Darkness da haɓaka sandarsa na Aghanim. An ƙara kwantar da hankali don cajin Duhu, yana sa ya zama ƙasa da dacewa don kafa ƙungiyoyi. Babban Bash, sauran ikon sa hannun sa, shima ya raunana a kan masu rarrafe, yana mai da shi mafi ƙalubale ga Mai karyawar Ruhu don share raƙuman ruwa.

Tare da waɗannan gyare-gyare, facin 7.42e yana ba da buffs ga jarumawa Agility da Intelligence da yawa waɗanda rinjayen ƙarfin ƙarfin ƙarfin ya rufe su. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, da Timbersaw duk sun sami haɓakawa ga ƙwarewarsu da iyawar su, wanda ya sa su zama mafi dacewa zaɓaɓɓu a cikin metagame.

Baya ga canje-canjen jarumai, wannan facin yana gabatar da gyare-gyare ga shahararrun abubuwan da ba a san su ba. Hannun Midas da Zuciya na Tarrasque, waɗanda aka saba saya a lokacin TI, sun karɓi nerfs don rage ƙarfin su. A halin yanzu, abubuwan da ba a yi amfani da su na farkon wasan ba an ƙera su, suna ƙara dacewa da dacewarsu a cikin matches.

Tare da waɗannan canje-canjen ma'auni da sabuntawa, al'ummar Dota 2 na iya tsammanin canji a cikin metagame, buɗe dama don sabbin dabaru da zaɓin gwarzo. gyare-gyaren da aka yi a cikin facin 7.42e na nufin ƙirƙirar ƙarin kuzari da ƙwarewar wasan wasa daban-daban a gasar ESL One Kuala Lumpur 2023 mai zuwa, inda ƙungiyoyi 12 za su fafata don rabon kyautar kyautar $1 miliyan.

FAQ

Tambaya: Wadanne canje-canje aka yi ga shahararrun jaruman Ƙarfafa?

A: Bristleback, Chaos Knight, da Ruhi Breaker duk sun karɓi nerfs don rage rinjayensu a cikin metagame. Bristleback's Quill Spray lalacewa da ƙwararrun gwaninta an rage su, an ladabtar da satar rayuwa ta Chaos Knight a kan creeps, kuma cajin Ruhi Breaker da iyawar ƙarshe sun ga ƙarin sanyi.

Tambaya: Wadanne jarumai ne masu fafutuka da na hankali aka yi wa kaca-kaca?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, da Timbersaw sun karɓi buffs don haɓaka ƙwarewarsu da iyawar su, yana sa su zama mafi dacewa da zaɓuɓɓukan zaɓi a wasan.

Tambaya: Shin akwai wasu abubuwa da aka lalata ko buffing?

A: Na'am, shahararrun abubuwa irin su Hand of Midas da Heart of Tarrasque an lalata su, yayin da abubuwan da ba a yi amfani da su ba kamar Har abada Shroud, Bayar da Vladimir, da Pavise an buffed, suna ƙara tasirin su a cikin matches.