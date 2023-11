By

Shin iPhone yana da yanayin yara?

A zamanin dijital na yau, ba abin mamaki ba ne cewa yara suna ƙara fallasa wa wayoyin hannu da allunan. Tare da ilhamar musaya da manyan shagunan app, waɗannan na'urori sun zama tushen nishaɗi da ilimi na kowa ga yara. Koyaya, iyaye galibi suna damuwa game da yuwuwar haɗarin da ke tattare da samun damar shiga waɗannan na'urori marasa iyaka. A nan ne “yanayin yara” ke shiga wasa – fasalin da ke da nufin ƙirƙirar yanayi mai aminci da sarrafawa don yara su yi amfani da wayoyin hannu ko kwamfutar hannu.

Menene yanayin yara?

Yanayin Kid, wanda kuma aka sani da kulawar iyaye ko kulle yara, siffa ce wacce ke ba iyaye damar iyakancewa da saka idanu akan ayyukan yaran su akan na'urar. Yawanci ya haɗa da fasali kamar masu tace abubuwan da suka dace da shekaru, iyakokin lokaci, da ƙuntatawa ga wasu ƙa'idodi ko gidajen yanar gizo. Yanayin yara yana nufin daidaita daidaito tsakanin ƙyale yara su bincika da koyo da kansu yayin tabbatar da amincinsu da jin daɗinsu a duniyar dijital.

Shin iPhone yana da yanayin yara?

Ee, iPhone yana da yanayin yara, kodayake ba a bayyana shi a sarari "yanayin yara." Madadin haka, Apple yana ba da fasalin da ake kira “Lokacin allo” wanda ke yin irin wannan manufa. Lokacin allo yana bawa iyaye damar saita iyaka akan amfani da ƙa'idar, tace abun ciki, da taƙaita samun dama ga wasu fasaloli ko ƙa'idodi. Yana ba da ƙayyadaddun kayan aikin don sarrafa amfani da na'urar yaro da tabbatar da ƙwarewar dijital mai aminci.

Yadda za a kunna lokacin allo akan iPhone?

Don kunna Lokacin allo akan iPhone, bi waɗannan matakan:

1. Bude Saituna app.

2. Gungura ƙasa kuma danna "Lokacin allo."

3. Matsa "Kuna Lokacin allo."

4. Zaži "Wannan shi ne My Child ta iPhone" ko "Wannan shi ne My iPhone."

5. Saita lambar wucewa wadda kai kaɗai ka sani.

6. Keɓance saitunan bisa ga abubuwan da kuke so.

Akwai lokacin allo akan duk iPhones?

Lokacin allo yana samuwa akan iPhones masu gudana iOS 12 ko kuma daga baya. Koyaya, takamaiman fasali da saitunan na iya bambanta dangane da ƙirar na'urar da sigar iOS.

Kammalawa

Tare da karuwar yaɗuwar wayoyin hannu da allunan a cikin rayuwar yara, yana da mahimmanci ga iyaye su sami kayan aikin don tabbatar da yanayin dijital mai aminci da sarrafawa. Duk da yake iPhone ba shi da sadaukarwa "yanayin yara," fasalin Lokacin allo yana ba da cikakkiyar saiti na kayan aikin kulawa na iyaye. Ta hanyar kunna Lokacin allo da daidaita saitunan, iyaye za su iya daidaita daidaito tsakanin barin 'ya'yansu su bincika duniyar dijital da tabbatar da amincin su.