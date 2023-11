An Bayyana Sabbin Cikakkun bayanai: Fantasy 7 Na Ƙarshe Yana Gabatar da Fasalolin Wasan Wasan Kwaikwayo da Halaye

By

Square Enix kwanan nan ya raba sabbin cikakkun bayanai game da wasan kwaikwayo da hotuna masu rakiyar Final Fantasy 7 Sake Haihuwa, da kuma tirela da Red XIII ya ruwaito wanda ya sake bayyana abubuwan da suka faru na farkon kashi na uku na trilogy. Za a haɗa wannan maimaitawa a cikin babban menu na wasan don ƴan wasan da ke buƙatar sabuntawa akan Fantasy 7 Remake na ƙarshe. Tare da kowane sabon sabuntawa, magoya baya suna kusantar fitowar da ake jira sosai a ranar 29 ga Fabrairu, 2024.

Daga cikin abubuwan ban sha'awa masu ban sha'awa da ɗakin studio ya tabbatar shine dawowar yanayin Active da Classic fama. 'Yan wasa za su sake samun zaɓi don zaɓar tsakanin aiki mai sauri ko mafi dabara da dabara. Bugu da ƙari, za a gabatar da sabon yanayin wahala mai suna Dynamic. Wannan yanayin yana ba 'yan wasa damar yin bankwana da haɓakar al'ada ta hanyar daidaita matakin wahala na abokan gaba gwargwadon ikon ɗan wasa, yana sa wasan ya zama ƙalubale ko ba da damar samun nasara cikin sauƙi.

Square Enix kuma ya bayyana cikakkun bayanai game da sabbin yankuna da haruffa a cikin Sake Haihuwa. Ɗaya daga cikin waɗannan yankuna shine Mythril Mine, wanda ya kasance mai wadata mai wadata da ke haɗa jeji zuwa Junon. Koyaya, ya ɓace bayan Kamfanin Shinra ya haɓaka ma'adinai mafi girma, kuma ma'adinan ya mamaye da dodanni.

An kuma gabatar da sabbin haruffa. Broden, mamallakin masaukin Kalm, yana da ƙiyayya ga Shinra kuma yana ba da gudummawa don taimakawa Cloud da abokansa su tsere wa abokan gabansu na kamfani. Priscilla, yarinya mai fara'a da ke zaune kusa da Junon, ta damu sosai game da lafiyar dabbar dolphin da take horarwa, saboda ma'aunin aikin mako na kusa ya gurɓata ruwan da ke kewaye. Billy, jikan Bill kuma mai gonar chocobo, ya rasa iyayensa tun yana karami kuma ya yi tayin koya wa Cloud da abokansa abubuwan da ake amfani da su wajen kama chocobo don musanya ziyartar shagon 'yar uwarsa. A ƙarshe, Chloe, 'yar'uwar Billy, mai son zuciya, tana gudanar da wani kantin sayar da kaya a wurin kiwon dabbobi inda take sayar da kayan fasaha da sauran abubuwan sani.

Baya ga sababbin haruffa, Square Enix ya faɗaɗa akan iyawar Haɗin kai wanda zai kasance a cikin Sake Haihuwa. Wannan fasalin yana ba da damar haruffa biyu don aiwatar da hare-haren haɗin gwiwa masu ƙarfi, tare da iya buɗewa daban-daban yayin da 'yan wasan ke haɓaka rukuninsu. Misalai na waɗannan iyawar Haɗin kai sun haɗa da Cloud ƙaddamar da Tifa cikin abokan gaba don harin tandem da ake kira Relentless Rush, da Barret yana jefa Red XIII a babban gudun don yin Overfang.

Bugu da ƙari, Square Enix ya bayyana sababbin cikakkun bayanai game da kayan aikin wasan kwaikwayo na Red XIII, wanda ya zama hali mai iya wasa a karon farko. Ƙarfin Red XIII ya ta'allaka ne akan hare-haren sihiri na jiki da na dogon lokaci, irin su Starfust Ray. Ƙwarewarsa ta musamman, Yanayin ɗaukar fansa, yana ba shi damar juya ikon harin abokan gaba a kansu.

Yayin da ranar fitowar ke gabatowa, magoya baya za su iya tsammanin ƙarin sabuntawa da abubuwan ban mamaki daga Final Fantasy 7 Sake Haihuwa. Tare da ƙari na sabon labaran da aka mayar da hankali kan Zack da yuwuwar haɗawa da Sephiroth's retrospective from Final Fantasy 7 Ever Crisis, wasan yayi alƙawarin zama gwaninta mai ban sha'awa ga duka tsoffin 'yan wasa da sabbin shiga.

FAQ:

Tambaya: Yaushe ne ranar saki na Final Fantasy 7 sake haifuwa?

A: An shirya fitar da wasan a ranar 29 ga Fabrairu, 2024.

Tambaya: Shin Final Fantasy 7 Sake Haihuwa zai ƙunshi sabbin hanyoyin wasan kwaikwayo?

A: Ee, 'yan wasa za su iya tsammanin dawowar yanayin Active da Classic fama, da ƙari na sabon yanayin wahala da ake kira Dynamic.

Tambaya: Shin akwai wasu sabbin haruffa a cikin Final Fantasy 7 Sake Haihuwa?

A: Ee, wasan zai gabatar da sabbin haruffa, gami da Broden, Priscilla, Billy, da Chloe.

Tambaya: Menene iyawar Haɗin kai a cikin Fantasy 7 na sake haifuwa?

A: Ƙwarewar haɗin kai hare-haren haɗin gwiwa ne masu ƙarfi waɗanda haruffa biyu za su iya aiwatarwa tare, tare da ƙarin damar buɗewa yayin da 'yan wasan ke haɓaka ƙungiyar su.

Tambaya: Shin Red XIII zai zama hali mai iya wasa a cikin Fantasy 7 Maimaita Haihuwa?

A: Ee, Red XIII zai zama hali mai iya wasa a wasan, tare da iyawar yaƙi na musamman da fasaha da ake kira Yanayin ɗaukar fansa.

Tambaya: Shin akwai wata alaƙa tsakanin Ƙarshe Fantasy 7 Sake Haihuwa da Fantasy na Ƙarshe 7 Har abada Rikici?

A: Ee, Ƙarshe Fantasy 7 Sake Haihuwa zai ƙunshi wani sabon labarin da aka mayar da hankali kan Zack, kuma akwai kuma iya samun abubuwa daga Sephiroth ta retrospective kunshe a cikin Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Madogararsa: IGN France)