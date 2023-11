Me yasa Ya Kamata Fasahar Hannu ta Zama Zaɓar ku don Siyayyar Holiday

Lokacin siyayyar hutu yana kan ci gaba, kuma masu farautar ciniki suna ɗokin sha'awar yarjejeniyar Black Friday da Cyber ​​​​Litinin, musamman na kayan lantarki. Duk da haka, akwai hanyar da za a doke taron jama'a kuma har yanzu suna jin daɗin rangwame mai mahimmanci - ta hanyar yin la'akari da fasahar zamani.

A cewar Lucas Rockett Gutterman, darektan US PIRG's Designed to Last Campaign, zabar kayan lantarki da aka yi amfani da su ba wai kawai yana taimaka muku kashe farashin Jumma'a ba a duk shekara har ma yana ba da gudummawa ga dorewar muhalli. Asusun Ilimi na Ƙungiyar Ƙwararrun Ƙwararrun Jama'a (PIRG) ta Amurka ta fitar da wani rahoto da ke nuna mahimman abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su lokacin siyan kayan da aka gyara.

Gutterman ya bayyana cewa sau da yawa akwai ɗan bambanci tsakanin na'urar lantarki da aka yi amfani da ita da kuma sabo. Wannan alamar "buɗewar akwatin" ko "kamar sabon" na iya nufin kawai an dawo da abun bayan an dawo da shi ba a buɗe ba. Ta hanyar siyayya mai wayo da fahimtar yadda waɗannan sharuɗɗan ke amfani da su ta hanyar dillalai, zaku iya cin ma'amala masu ban mamaki.

Wasu na'urori, kamar wayoyi, kwamfutar hannu, tebur, da kwamfyutocin tafi-da-gidanka, sun dace musamman don sayayya na hannu. Misali, godiya ga nasarar yaƙin neman zaɓe ta PIRG, Google Chromebooks, kwamfutar tafi-da-gidanka masu araha da ake amfani da su a duk faɗin ƙasar, yanzu suna ɗaukar shekaru goma maimakon ƙarewa bayan ƴan shekaru.

A gefe guda, kuna iya yin taka-tsan-tsan lokacin siyan gyare-gyaren telebijin da na'urorin saka idanu na kwamfuta. Waɗannan samfuran sun fi ƙanƙanta, mafi rauni, da ƙalubale don gyarawa.

Lokacin zabar abubuwan da aka gyara, yi nufin samfuri masu inganci daga samfuran dorewa. Ta zabar abubuwan da aka gina don ɗorewa kuma ƙila sun fi tsada idan sababbi, za ku tabbatar za su ci gaba da yi muku hidima da siyayya ta hannu.

Baya ga jin daɗin tanadin farashi, siyan fasahar hannu ta biyu zaɓi ne mai alhakin muhalli. Gutterman ya bayyana cewa yawancin tasirin muhalli na na'urorin lantarki suna zuwa ne daga tsarin samar da su. Abubuwan da ake buƙata, makamashi, da kayan da ake buƙata don kera wayoyin hannu, belun kunne, kwamfyutocin tafi-da-gidanka, da TVs suna da yawa. Ta hanyar siyan gyaran gyare-gyare, zaku iya rage sawun muhalli na wayar hannu, misali, da kusan 91%.

Kafin yin siyayya, yana da mahimmanci don sanin kanku da manufar dawowar da mai siyarwa ya bayar. Yawanci, zaku sami taga na kwanaki 30 don dawowa, kodayake yana iya zama gajarta a wasu lokuta.

Kuna shirye don bincika duniyar fasaha ta hannu? Ziyarci gidan yanar gizon PIRG don ƙarin nasiha da jagora kan yin amfani da mafi yawan siyayyar hutu yayin cin gajiyar walat ɗinku da duniyar duniyar.

FAQ:

Tambaya: Me yasa zan yi la'akari da siyan fasaha na hannu?

A: Neman abubuwan da aka gyara suna ba ku damar jin daɗin rangwame na shekara-shekara kuma yana ba da gudummawa ga dorewar muhalli, saboda yana rage tasirin muhalli gaba ɗaya na kayan lantarki.

Tambaya: Wadanne nau'ikan na'urorin lantarki ne suka dace da siyayya ta hannu?

A: Wayoyi, Allunan, tebur, da kwamfyutocin kwamfyutoci suna da kyakkyawan zaɓi don siyayya ta hannu. Google Chromebooks, musamman, yanzu yana ɗaukar shekaru 10, godiya ga nasarar yaƙin neman zaɓe na PIRG.

Tambaya: Shin duk abubuwan da aka gyara sun cancanci siya?

A: Duk da yake ana iya siyan yawancin na'urorin lantarki da aka gyara, yana da kyau a guji siyan gyare-gyaren talbijin da na'urorin kula da kwamfuta saboda girmansu, rashin ƙarfi, da ƙalubalen gyara.

Tambaya: Ta yaya zan iya tabbatar da cewa ina samun ingantaccen samfuri?

A: Nemo samfuran da aka sani don tsayin su da tsawon rai. Zaɓin abubuwan da ƙila sun fi tsada lokacin sabo yana tabbatar da ingancin su azaman sayayya na hannu.

Tambaya: Menene amfanin muhalli na siyan kayan lantarki da aka gyara?

A: Samar da na'urorin lantarki, gami da wayoyin hannu, belun kunne, kwamfutar tafi-da-gidanka, da TV, suna cinye albarkatu masu mahimmanci da kuzari. Ta hanyar siyan abubuwan da aka gyara, zaku iya rage tasirin muhalli har zuwa 91%.

Tambaya: Me ya kamata in tuna game da dawowa?

A: Sanin kanku da manufofin dawowar mai siyarwa, saboda yana iya bambanta. A mafi yawancin lokuta, zaku sami taga na kwanaki 30 don dawowa, amma wasu masu siyarwa na iya bayar da ɗan gajeren lokaci.