Sabbin Ayyuka da Ingantaccen Ayyuka: Biranen: Skylines II Fadada Taswirar Hanya An jinkirta don haɓakawa

Garuruwa: Skylines II, wasan kwaikwayo na ginin birni ƙaunataccen wanda Colossal Order ya haɓaka, ya ba da sanarwar jinkiri a taswirar faɗaɗa ta. Dangane da martani daga 'yan wasa game da batutuwan aiki akan sigar PC da yanke shawarar jinkirta sakin wasan bidiyo har zuwa 2024, ƙungiyar haɓakawa ta yanke shawarar ba da fifiko mafi fa'ida da gyare-gyaren kwaro kafin fitar da sabon abun ciki. Shugabar Hukumar Mariina Hallikainen ta bayyana bacin ran ta game da jinkirin da aka samu a wani shafin yanar gizo na baya-bayan nan, inda ta jaddada mahimmancin tabbatar da ingantaccen tushe kafin ta kara sabbin abubuwa.

Abubuwan wucewa na faɗaɗa don Biranen: Skylines II an tura baya da kwata. Fakitin kadari na Teku, wanda aka shirya don fitowa a farko a cikin Q4 2023, yanzu zai isa a cikin Q1 2024. Bugu da ƙari, fakitin gine-ginen gine-gine na zamani da na balaguron balaguro, waɗanda aka fara shirin Q1 2024, an sake tsara su don Q2 2024. The Deluxe Relax and Soft Tashoshin rediyo na Rock kuma za su ga jinkiri, tare da kwanakin sakin Q1 da Q2 2024, bi da bi. Koyaya, fadada Gada & Tashoshi yana kan hanya don sakin Q2 2024.

Mayar da hankali kan aiki da gyaran kwaro ya samo asali ne daga alƙawarin magance matsalolin da ƴan wasan suka taso. Shugaba Hallikainen ya bayyana cewa ƙungiyar ci gaba tana ba da lokaci don warware matsalolin da suka fi rikitarwa bayan magance matsalolin gaggawa. A halin yanzu ƙungiyar tana aiki don haɓaka aikin GPU ta hanyar daidaitawa dalla-dalla kuma daga baya za ta ci gaba zuwa ingantawar CPU don gyare-gyaren tuntuɓe. Suna nazarin rahotannin kwaro daga ’yan wasa, tare da an gano batutuwan da za a iya sake su 100 da kuma wasu rahotanni 100 da ke ci gaba da bincike.

Jagoranci har zuwa ƙaddamar da wasan, Colossal Order da mawallafin Paradox Interactive sun haɓaka mafi ƙanƙanta da shawarwari dalla-dalla, suna mai yarda cewa ba su cimma maƙasudin da suke so ba. Duk da haka sun yanke shawarar ci gaba da sakin kamar yadda aka tsara. Duk da haka, bayan saki, magoya bayan sun nuna rashin jin daɗi tare da wasan kwaikwayon, suna yin la'akari da kwari da rashin ingantawa, har ma da kayan aiki masu mahimmanci.

Duk da koma baya na farko, Colossal Order ya himmatu wajen inganta kwanciyar hankalin wasan. Da zarar sun magance matsalolin aikin akan sigar PC, za su karkata hankalinsu ga sakin kayan wasan bidiyo da abun ciki na DLC. A bayyane yake cewa ƙungiyar ci gaba ta ƙaddara don samar da 'yan wasa da haɓakawa da ƙwarewa yayin da suke ci gaba da yin aiki tukuru don kammala birane: Skylines II.

FAQs

Tambaya: Me yasa ake jinkirin taswirar fadada hanyoyin birane: Skylines II?

A: Ƙungiyoyin haɓakawa sun yanke shawarar ba da fifikon aiki da gyare-gyaren kwaro dangane da ra'ayin ɗan wasa game da aikin sigar PC da jinkirta sakin na'urar bidiyo.

Tambaya: Wane abun ciki a cikin fasfo din fadada ya shafi jinkirin?

A: Fakitin kadari na Teku, Gine-ginen zamani da fakitin mahalli na balaguro, da gidajen rediyon Deluxe Relax da Soft Rock duk za su ga jinkiri a kwanakin fitowarsu.

Tambaya: Wadanne batutuwa ne ƙungiyar ci gaban ke mayar da hankali a kai yayin wannan jinkiri?

A: Ƙungiya tana mai da hankali kan warware matsaloli masu rikitarwa da haɓaka aiki, farawa tare da gyare-gyaren hoto don aikin GPU da ci gaba tare da ingantawa na CPU don gyaran stutter.

Tambaya: Shin jinkirin zai yi tasiri ga sakin fadada Bridges & Ports?

A: A'a, Faɗin Gada & Tashoshi yana kan jadawalin sakin Q2 2024.

Tambaya: Menene shirin ƙungiyar bayan magance matsalolin aikin akan sigar PC?

A: Bayan inganta kwanciyar hankali akan sigar PC, ƙungiyar za ta karkata hankalinsu ga sakin kayan wasan bidiyo da abun ciki na DLC.