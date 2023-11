Kiran Aikin Yakin Zamani 3: An Tabbatar Da Lokacin Sakin Duniya

Activision ƙarshe ya sanar da lokutan saki na duniya don wasan da ake tsammani sosai, Kira na Yaƙin Zamani na Zamani 3. Cikakken fasalin wasan zai kasance akan PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X da S, da PC ta hanyar Yaƙi. .net da kuma Steam. 'Yan wasa za su iya tsammanin nutsewa cikin Yanayin Multiplayer da Aljanu farawa daga Nuwamba 9th.

Sakin zai biyo bayan fitowar yanki, tare da samun damar yin amfani da abubuwan ta'aziyya a duk ranar 9 ga Nuwamba zuwa 10 ga Nuwamba. Koyaya, yan wasan PC zasu sami ƙayyadadden lokaci don ƙaddamar da su. 'Yan wasan PC za su iya fara wasa a 9 PM PT ranar 9 ga Nuwamba.

Anan ga taƙaitawar lokutan ƙaddamarwa a kowane yanki na lokaci:

– US West Coast: Console – 3 AM zuwa 10 PM PT a ranar 9 ga Nuwamba

– US West Coast: PC – 9 PM PT a ranar 9 ga Nuwamba

– Tekun Gabas ta Amurka: Console – Fitowar yanki a ranar 9th da 10 ga Nuwamba

- US Gabas Coast: PC - tsakar dare EST a kan Nuwamba 9th

– Burtaniya: Console – Fitowar yanki a ranar 10 ga Nuwamba

– UK: PC – 5 AM GMT ranar 10 ga Nuwamba

– Turai: Console – shirin yanki a ranar 10 ga Nuwamba

- Turai: PC - 6 AM CET akan Nuwamba 10th

– Japan: Console – shirin yanki a ranar 10 ga Nuwamba

– Japan: PC – 2 PM JST ranar 10 ga Nuwamba

– Ostiraliya: Console – shirin yanki a ranar 10 ga Nuwamba

– Ostiraliya: PC – 4 PM AEDT ranar 10 ga Nuwamba

Farin ciki na Yakin Zamani 3 ya taso, musamman bayan da Microsoft ta sayi Activision Blizzard akan dala biliyan 69. Koyaya, masu sha'awar za su jira har zuwa 2024 don ganin wasan akan Game Pass.

A ƙarshe, 'yan wasa a duk faɗin duniya na iya yin alama a kalandarsu tare da lokutan sakin hukuma na Kira na Yaƙin Zamani na Zamani 3. Yi shiri don ƙwarewar caca mai ban sha'awa akan dandalin zaɓin ku. Kar a manta da kayan aikin Multiplayer da yanayin aljan. Ƙididdigar zuwa 9 ga Nuwamba ta fara yanzu!

Tambayoyin (FAQ)

1. Waɗanne dandamali ne Kira na Yaƙin Zamani 3 zai kasance akansa?

Kira na Yakin Zamani 3 zai kasance akan PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X da S, da PC ta Battle.net da Steam.

2. Yaushe Yanayin Multiplayer da Aljanu za su iya samun dama?

Yanayin da yawa da aljanu za su kasance suna farawa daga Nuwamba 9th.

3. Menene lokutan ƙaddamar da hukuma na kowane yanki na lokaci?

Ana iya samun lokutan ƙaddamar da kowane yanki a cikin labarin, yana ƙayyadaddun lokutan saki don consoles da PC. Da fatan za a koma ga bayanin da aka bayar don ingantaccen lokaci.

4. Shin Kira na Layi na Yakin Zamani 3 zai kasance akan Wasan Wasan?

A'a, Kira na Layi na Yakin Zamani 3 ba zai kasance akan Wasan Wasan ba har sai 2024.

5. Shin akwai wani sake dubawa don Yakin Zamani 3?

IGN yana da bita a ci gaba don Yakin Zamani 3's multiplayer yanayin. Tabbatar duba shi don ƙarin haske game da kwarewar wasan.

