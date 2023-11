Gano Mafi kyawun kwamfyutocin A ƙarƙashin 80000 a Indiya tare da AMD Ryzen Processors

By

Shin kuna kasuwa don sabon kwamfutar tafi-da-gidanka wanda ke ba da babban aiki ba tare da fasa banki ba? Kada ku duba fiye da mafi kyawun kwamfyutocin karkashin 80000 a Indiya tare da na'urori masu sarrafa AMD Ryzen. Ko kai ƙwararren ɗan wasa ne, ƙwararren kasuwanci, ko kawai neman kwamfutar tafi-da-gidanka na sirri, waɗannan samfuran sun sa ka rufe.

Kwanaki sun shuɗe lokacin da dole ne ku sasanta kan inganci saboda ƙarancin kasafin kuɗi. Tare da ci gaban fasaha, kwamfyutocin da masu sarrafa AMD Ryzen ke amfani da su sun zama masu araha yayin da suke ba da aikin da bai dace ba. Alamu kamar ASUS, HP, Lenovo, da Dell suna ba da zaɓuɓɓuka da yawa waɗanda aka san su don keɓantattun fasalulluka kamar RAM, ajiya, masu sarrafawa, da ƙari.

Bari mu dubi wasu daga cikin manyan masu fafutuka a cikin wannan kewayon farashin:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Tare da na'ura mai ƙarfi na AMD Ryzen 7, wannan kwamfutar tafi-da-gidanka ta ASUS tana ba da babban gudu kuma an sanye shi da 16 GB RAM da 1 TB na ajiya. Tare da allon OLED 15.6-inch, zaku iya jin daɗin abubuwan gani na gaskiya-zuwa-rayuwa da launuka masu haske. Tsarin sanyaya fan dual fan yana tabbatar da kyakkyawan aiki, kuma ya zo tare da an riga an shigar dashi Windows 11 da kuma biyan kuɗin rigakafin cutar McAfee na shekara 1. Farashin: Rs. 79,990.

2. HP Victus Gaming Laptop, AMD Ryzen 5 5600H:

An ƙera shi don 'yan wasa, wannan kwamfutar tafi-da-gidanka ta HP tana ba da kyakkyawan aiki tare da AMD Ryzen processor da 16 GB RAM. Hakanan yana fasalta nunin ƙaramin baki tare da lokacin amsawa mai sauri don ƙwarewar wasan nitsewa. Tare da magoya baya biyu don yaƙar zafi fiye da kima, wannan kwamfutar tafi-da-gidanka cikakke ne don aiki mai nauyi da ayyuka masu buƙata. Farashin: Rs. 52,990.

3. Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14 ″ IPS 2-in-1 Laptop:

Wannan kwamfutar tafi-da-gidanka ta Lenovo tana ba da haɓaka tare da ƙirar 2-in-1, yana ba ku damar yin aiki ta hanyoyi daban-daban. Yana alfahari da nunin 14-inch IPS tare da murfin anti-glare don kariyar ido. Tare da 16 GB RAM da 512 GB ajiya, yana ba da sararin sarari don fayilolinku da shirye-shiryenku. Tsarin OLED yana tabbatar da abubuwan gani masu ban sha'awa, kuma kwamfutar tafi-da-gidanka tana da nauyi kuma mai dorewa. Farashin: Rs. 62,889.

Waɗannan kwamfyutocin suna ba da kewayon fasalulluka waɗanda suka dace da takamaiman buƙatunku, ko wasan kwaikwayo ne, kasuwanci, ko amfanin kai. Tare da na'urori masu sarrafawa na AMD Ryzen masu ƙarfi, wadataccen RAM, da ƙarfin ajiya, kuna iya tsammanin aiki mai sauƙi da aiki da yawa mara kyau.

Don haka, kar ka bari matsalolin kasafin kuɗi su hana ku samun kwamfutar tafi-da-gidanka mai fa'ida. Bincika mafi kyawun kwamfyutocin da ke ƙarƙashin 80000 a Indiya tare da na'urori na AMD Ryzen kuma ku yi siyayya mai wayo wacce ta dace da buƙatunku.

Tambayoyin da

Tambaya: Shin waɗannan kwamfutocin sun dace da wasa?

A: Ee, waɗannan kwamfyutocin an tsara su don gudanar da wasan kwaikwayo tare da na'urori masu ƙarfi, isassun RAM, da katunan zane mai kwazo.

Tambaya: Shin waɗannan kwamfutocin za su iya ɗaukar nauyin ayyuka masu nauyi da ayyuka da yawa?

A: Lallai. Tare da na'urorin sarrafa su na ci gaba da wadataccen RAM, waɗannan kwamfyutocin na iya ɗaukar ayyuka masu buƙata da ayyuka da yawa marasa sumul.

Tambaya: Shin waɗannan kwamfutocin suna zuwa da Windows 11 da aka riga aka shigar?

A: Ee, wasu daga cikin waɗannan kwamfyutocin suna zuwa tare da shigar da Windows 11. Ana ba da shawarar koyaushe don bincika ƙayyadaddun bayanai kafin yin siye.

Tambaya: Yaya rayuwar baturi take akan waɗannan kwamfyutocin?

A: Rayuwar baturi na iya bambanta dangane da amfani da takamaiman samfura. Koyaya, yawancin kwamfyutocin kwamfyutoci a cikin wannan kewayon farashin suna ba da ingantaccen madadin baturi don amfanin yau da kullun.