Benchtop Spectrometers na iya Nazari da kyau da kyau na Pyrolysis Oils, Nazarin Jami'ar Aston ya nuna

Wani bincike na baya-bayan nan da masu bincike a Jami’ar Aston suka gudanar ya nuna cewa na’urar duban benchtop na iya yin nazari da kyau yadda ya kamata pyrolysis bio- oil, yana ba da madaidaicin farashi mai inganci ga na’urori masu auna filaye. Ana samar da man fetur na Pyrolysis ta hanyar sanya kayan sharar masana'antu ko aikin gona zuwa matsanancin zafi, kuma ana ƙara ɗaukar su a matsayin maye gurbin mai. Duk da haka, nazarin hadaddun gaurayawan da ke cikin waɗannan albarkatun mai ya kasance aiki mai wahala da tsada.

Abubuwan da ke tattare da mai na pyrolysis suna taka muhimmiyar rawa wajen tantance kwanciyar hankali da jiyya na gaba. Musamman kasancewar sinadarai masu ɗauke da iskar oxygen, irin su ƙungiyoyin carbonyl, na iya yin babban tasiri ga lalatawar mai da kwanciyar hankali. Babban filin nukiliyar maganadisu (NMR) spectrometry ya kasance hanyar tafi-zuwa don nazarin ganowa da tattara nau'ikan sinadarai a cikin samfura. Koyaya, babban filin NMR spectrometers yana da tsada, tare da farashi daga £ 600,000 zuwa fam miliyan 10, kuma yana buƙatar cryogens masu tsada da sauran abubuwan narkewa.

Don magance wannan, Dokta Robert Evans da tawagarsa a Jami'ar Aston sun bincika tasirin benchtop NMR spectrometers a cikin nazarin mai pyrolysis. Benchtop spectrometers, waɗanda ke amfani da maganadisu na dindindin kuma basa buƙatar sanyaya cryogenic, ba su da tsada sosai don siye da kulawa. Kodayake sun rage hankali da ƙuduri idan aka kwatanta da na'urori masu girman gaske, ana amfani da su a dakunan gwaje-gwaje na koyarwa da bincike.

Binciken, wanda aka gudanar tare da haɗin gwiwar Jami'ar Tennessee, ya kwatanta sakamakon da aka samu daga benchtop spectrometers zuwa waɗanda aka samu daga manyan filaye da sauran dabarun nazari. Masu binciken sun kimanta mai pyrolysis da aka samu daga tsire-tsire daban-daban kuma sun gano cewa benchtop spectrometers sun fi yin nazarin titration don jimlar ƙwayar carbonyl. Har ila yau, sun yi daidai da aikin babban filin kallo wajen gano ƙungiyoyin carbonyl, kamar ketones, aldehydes, da quinones.

Dokta Evans ya jaddada cewa duk da sanin iyakokin da aka sani na benchtop spectrometers, sun sami damar samun bayanan NMR masu inganci iri ɗaya zuwa babban filin spectrometers. Wannan yana buɗe hanya don mafi sauƙi, mafi tsada-tasiri, da ƙarin damar bincike na NMR na mai pyrolysis don faɗuwar kewayon masu amfani.

Gabaɗaya, wannan binciken yana nuna yuwuwar benchtop spectrometers a cikin nazarin hadaddun gaurayawan, samar da mafita mai araha kuma mai inganci don yin nazari da fahimtar albarkatun mai na pyrolysis.

Source: Jami'ar Aston, Tang, B., et al. "Ƙananan Ƙarshen Filin Ƙididdigar 19F Nukiliya na Magnetic Resonance Analysis of Carbonyl Groups in Pyrolysis Oil." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625