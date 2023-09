Apple Arcade: Cikakken Jagora don Samun Wasanni da Sabbin Saki

By

Apple Arcade, sabis na caca na tushen biyan kuɗi daga Apple, ya haɓaka ɗakin karatu da sauri tun lokacin ƙaddamar da shi. Tare da kusan lakabi 100 da farko kuma yanzu sama da wasanni 200 da ake da su, Apple Arcade yana ba da zaɓi iri-iri na wasanni don iPhone, iPad, iPod touch, Mac, da Apple TV.

Don bincika da zazzage sabbin wasanni, masu amfani za su iya zuwa shafin Arcade a cikin App Store, gungura ƙasa zuwa ƙasa, kuma zaɓi "Duba Duk Wasanni." Sabbin sakewa galibi ana jera su a saman shafin.

Sabuwar sakin da aka saki akan Apple Arcade shine Magana ta Angela 2+, sanannen wasan dabbobin dabbobi daga waɗanda suka kirkiri ikon amfani da sunan My Talking Tom. A cikin wannan wasan, 'yan wasa suna taimaka wa Angela, kyan gani mai kyan gani, ta shagaltu a cikin babban gidanta tare da ayyuka kamar raye-raye, yin burodi, da wasan motsa jiki.

Wani ƙari na baya-bayan nan shine Samba de Amigo: Party-To-Go, wasan rhythm wanda aka fara farawa a cikin arcades a cikin 1999. Masu wasa za su iya girgiza shi tare da maracas da tsagi zuwa waƙoƙin buga waƙoƙi 40 daga nau'ikan nau'ikan daban-daban, gami da waƙoƙi daga masu fasaha kamar Lady Gaga da PSY.

ƙarewa. wasa ne da aka ƙera da hannu tare da ƙayyadaddun motsi wanda ke ƙalubalantar ƴan wasa suyi tunani dabara da yin matches masu wayo. Hau kan allon jagora, buɗe fale-falen fale-falen fale-falen fale-falen fale-falen fale-falen buraka, da bincika jigogi daban-daban a Yanayin Classic ko ku ɓace cikin kiɗa tare da Yanayin Tempo.

Masarautu: Haɗawa & Gina suna ba da ƙayyadaddun gauraya na wasan wasa-2 da injina na ginin masarauta. Dole ne 'yan wasa su taimaka wa Yarima Edward da abokansa su maido da mulkin da wani sihiri mai ban mamaki ya lalata. Haɓaka kasada ta sihiri mai cike da tambayoyi kuma ku tona asirin da ke bayan faduwar masarautar.

Waɗannan kaɗan ne kawai na wasannin da ake samu akan Apple Arcade. Sauran lakabi sun haɗa da Neograms +, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley +, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO DUNIYA +, Slay the Spire +, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, da Bold Moves+.

Yana da kyau a lura cewa Apple Arcade yana dacewa da PS5 da masu kula da mara waya ta Xbox, yana bawa 'yan wasa damar jin daɗin waɗannan wasannin tare da mai sarrafa su.

Apple Arcade yana ci gaba da ƙara sabbin wasanni akai-akai, tare da sabuntawa da sakewa da aka shirya don watanni masu zuwa. Satumba kadai ana tsammanin ganin sabuntawar wasanni 40+ da sabbin saki uku.

Ji daɗin kewayon wasanni iri-iri da ake samu akan Apple Arcade kuma ku nutse cikin duniyar caca mai ban sha'awa akan na'urorin Apple.

Sources:

- Wasannin Arcade na Apple: Apple App Store