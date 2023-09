Valve Yana Bukin Cikar Shekaru 20 na Babban Tsofaffin Masu Amfani da Steam tare da Baji na Musamman

By

Valve, mahaliccin Steam, yana bikin cika shekaru 20 na wasu tsoffin asusun masu amfani da dandamali ta hanyar ba su lambobin dijital na musamman. Waɗannan bajojin sun ƙunshi ainihin tsarin launi na Steam kuma sun haifar da raƙuman raɗaɗi a tsakanin 'yan wasa, a cewar IGN.

Steam, babban kantin sayar da caca na PC na dijital a duniya, ya fara buɗe ƙofofinsa ga ƴan wasa a cikin Satumba 2003. Ya sami farin jini cikin sauri, tare da ɗayan abubuwan da ya fara zana shine wasan "Counter-Strike." Abin sha'awa shine, wasu daga cikin asusun farko da suka shiga dandalin har yanzu suna aiki a yau, kuma masu amfani suna musayar abubuwan tunawa na waɗannan kwanakin farko.

Valve ya ci gaba da haɓaka Steam tsawon shekaru, yana faɗaɗa ayyukansa da abubuwan bayarwa. Kwanan nan, kamfanin har ma ya shiga cikin haɓaka kayan masarufi tare da sanarwar Steam Deck. Wannan na'urar wasan caca mai ɗaukar hoto alama ce mai ban sha'awa a cikin tafiyar dandamali.

A cikin Janairu, Steam ya sami gagarumin ci gaba, tare da rikodin rikodin 'yan wasa miliyan 10 da suka tsunduma cikin caca akan dandamali a lokaci guda. Wannan yana nuna roƙon dandali na dawwama da kuma al'ummar ƙwararrun 'yan wasan PC waɗanda suka zaɓi Steam a matsayin wurin wasan da suka fi so.

Daga cikin shahararrun wasanni akan Steam a halin yanzu akwai Valve's "Counter-Strike: Global Offensive," wanda ke ɗaukar kusan 'yan wasa miliyan yau da kullun, da kuma "Dota 2," "PUBG: Battlegrounds" na Tencent Holdings ADR, "Kira na Layi: Yakin zamani 2" na Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" na Amazon.com Inc, "FIFA 23" ta Electronic Arts Inc, da "Apex Legends" na Respawn.

Alamu na musamman na dijital da ake ba wa tsofaffin asusun Steam suna zama abin tunatarwa ne game da arziƙin tarihin dandali da kuma tasiri mai dorewa da ya yi akan masana'antar caca.

Hoton hoto: Casimiro PT akan Shutterstock.

Sources:

- IGN

- Polygon